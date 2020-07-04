يمنع الأمراض المزمنة.. فوائد غير متوقعة لـ الأرز البنى على الصحة

الأرز هو الغذاء الرئيسي الأكثر شيوعًا، ويحتوي الأرز البنى على العديد من الفوائد الصحية التى تفيد الجسم بشكل عام، كما أنه يحافظ على رشاقه الجسم .
ووفقًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم اهم فوائد الأرز البنى على الصحة...
- يساعد في إنقاص الوزن
يحتوي الأرز البني على كمية جيدة من الألياف، ويساعد استهلاك الألياف الغذائية في الحفاظ على معدتك ممتلئة لفترة طويلة ويمنع الرغبة الشديدة في تناول الطعام، ويساعد ذلك في إنقاص الوزن لأن الألياف شهية طبيعية، وظهرت الدراسات أن النساء اللائي تناولن المزيد من الحبوب الكاملة كان وزنهن أقل مقارنة بالنساء اللائي تناولن عددًا أقل من الحبوب الكاملة.
- يعزز صحة القلب
الأرز البني غني بالألياف ومركبات نباتية تسمى الليجنان التي يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وأظهرت دراسة أن استهلاك الحبوب الكاملة مثل الأرز البني يحسن وظيفة القلب والأوعية الدموية والأيض أيضا ، أظهرت دراسة أخرى أن تناول الحبوب الكاملة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.
- يمنع الأمراض المزمنة
الأرز البني هو مصدر ممتاز لمضادات الأكسدة التي يمكن أن تقلل من خطر عدد من الحالات الصحية المزمنة مثل أمراض القلب التاجية وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والأمراض المعدية وأمراض الجهاز التنفسي والسكري.