صح أم خطأ.. الألم المزمن يزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا

وفقًا للبحث الذي تم إجراؤه في جامعة ماكجيل ، يمكن أن يؤدي الألم المزمن إلى إحداث تغييرات في الحمض النووي المميزة في الخلايا المناعية مثل الخلايا التائية، هناك علاقة قوية بين الألم المزمن وتغيير علامة الحمض النووي في هؤلاء المرضى الذين يحاربون العدوى مثل COVID-19.













تؤدي زيادة الألم (المزمن) أيضًا إلى عامل الإجهاد في الجسم ، والذي يؤثر على المدى الطويل على الغدد الصماء عن طريق رفع مستويات هرمون الكورتيزول، وترتبط هذه المستويات المرتفعة من هرمون الكورتيزول بانخفاض مستوى وظائف الجهاز المناعي مما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بـ فيروس كورونا

وهذا يعني أن الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة هم أكثر عرضة لتجربة أسوأ هجوم للفيروس التاجي، فإن المرضى الذين يعانون من اضطرابات المناعة الذاتية المؤلمة هم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، يؤدي الخمول لفترات طويلة أيضًا إلى حدوث تغييرات في أجسامنا مما يؤدي في النهاية إلى خطر الإصابة بأمراض القلب المزمنة (CHD) ، وداء السكري (DM) ، و السكتات الدماغية وما إلى ذلك

















