بالسكتة الدماغية.. لهذا السبب يتوفى مرضى فيروس كورونا.. تفاصيل

توصلت دراسة حديثة إلى أن مرضى فيروس كورونا المستجد أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية مقارنة بمرضى الإنفلونزا.





ووجد باحثون من "ويل ويل كورنيل ميديسين" في مدينة نيويورك أن 1.6 في المائة من المصابين بـ "كوفيد -19" المرض الناجم عن الفيروس ، أصيبوا بسكتة دماغية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وبالمقارنة فإن 0.2 في المائة فقط من مرضى الأنفلونزا أصيبوا بسكتة دماغية بسبب انسداد في الدماغ ، مما يجعل احتمالية إصابتهم بالحالة الطبية أقل ثماني مرات من أولئك المصابين بفيروس كورونا.





لم يمت أي من مرضى الأنفلونزا الذين أصيبوا بسكتة دماغية ، لكن تسعة من مرضى فيروس كورونا ماتوا.





فقد درس الباحثون خطر السكتات الدماغية، التي تحدث عندما يتم سد تدفق الدم إلى الدماغ، وهم أكثر صعوبة في العلاج وأكثر فتكًا من السكتات النزفية ، والتي تحدث عندما يتمزق الوعاء الضعيف في الدماغ وينزف في العضو.









فحوالي 87 % من السكتات الدماغية هي السكتات الدماغية الإقفارية ، وفقًا لجمعية السكتات الدماغية الأمريكية، حيث أظهرت النتائج بعد فحص المرضى أن 31 مريضا بالفيروس المستجد أو 1.6 في المائة أصيبوا بسكتة دماغية.





وصل حوالي 26 في المائة إلى الطوارئ ويشكون من أعراض السكتة الدماغية بينما أصيب 74 في المائة بأحدهم أثناء دخولهم المستشفى.





كان ثلث مرضى الفيروس المستجد الذين أصيبوا بسكتة دماغية يعانون من حالات حادة وكانوا على أجهزة ميكانيكية.