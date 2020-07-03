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مرأة

دراسة: اكتئاب ما بعد الولادة ازداد خلال فيروس كورونا

الجمعة 03/يوليه/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
كشفت دراسة أجرتها جامعة ألبرتا في كندا في تقرير صادر عن صحيفة الإندبندنت، أن هناك زيادة مذهلة بنسبة 41 في المائة من 15 في المائة لدى النساء اللواتي يعانين من اكتئاب الحوامل بعد الولادة.

 ويذكر التقرير أيضا أنه كانت هناك أيضا زيادة من 29 في المائة إلى 72 في المائة لدى النساء اللواتي يعانين من أعراض خفيفة إلى عالية.

من أجل الوصول إلى هذا الاستنتاج ، فحصت الدراسة 900 امرأة. من بينهم 520 كانت حاملًا و380 أصبحت أمهات في العام الماضي ، وسُئل كل مشارك عن أعراض الاكتئاب والقلق قبل وأثناء الوباء.

"إن تدابير العزلة الاجتماعية والبدنية اللازمة بشدة للحد من انتشار الفيروس تؤثر سلبًا على الصحة البدنية والعقلية للكثير منا. نحن نعلم أن الشعور بالاكتئاب والقلق أثناء الحمل وفترة ما بعد الولادة يمكن أن يكون له آثار ضارة على الصحة العقلية والبدنية للأم والطفل على حد سواء يمكن أن تستمر لسنوات ، "قالت الدكتورة مارغي دافنبورت ، المؤلفة المشاركة في الدراسة.
"نحن نعلم أن الآباء الذين لديهم تشخيص يكونون معرضين بشكل خاص خلال هذا الوقت لأن" آليات التكيف العادية "الخاصة بهم من يوم لآخر لا يمكن أن تحدث.

 كما ساهم اضطراب الروتين والقلق حول الوضع السياسي والاقتصادي لدى الآباء الذين يعانون من أو بدون تشخيص المرض العقلي في الفترة المحيطة بالولادة والذي يمكن أن يخلق قلقًا وتوترًا متزايدًا يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تضخم الاكتئاب وقلة المزاج "، آني بيلاسكو ، رئيس الجمعية الخيرية في مؤسسة PANDAS ، المنظمة التي تساعد الأشخاص الذين يعانون من اكتئاب ما بعد الولادة.
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