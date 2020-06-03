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أستاذ نساء وتوليد: الحوامل أكثر عرضة لمضاعفات كورونا.. فيديو

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 01:10 م
الحوامل
الحوامل
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آيات أحمد
قالت الدكتور أميمة إدريس، أستاذ النساء والولادة، إن ما حدث فى فترة عيد الفطر مخالف جدًا لإرشادات التباعد الاجتماعى والإجراءات الوقائية التى نصحت بها منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدة أن ما حدث خطأ وأدى إلى زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا.


وأضافت أستاذ النساء والولادة، خلال حديثها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى: "كل واحد يقول أنا حر ولكنه فى الحقيقة ليس حرا.. إننا نعيش فى مجتمع واحد والجميع يتأذى من تصرفاته"، مشيرة إلى أن السيدات الحوامل عرضة لمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا أكثر من الشخص العادى.


ونصحت السيدات الحوامل بالتزام المنازل وعدم الخروج نهائيًا للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق الرذاذ فيجب ارتداء الكمامة حتى فى المنزل لأنه من الممكن أن يكون أحد أفراد المنزل مصابا بفيروس كورونا وينقل العدوى لباقى الأفراد.


وأكدت أنه يجب الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار للوقاية من فيروس كورونا، وتطهير اليدين بالكحول فى فترة تواجدنا خارج المنزل.


وحذرت من استخدام القفازات باستمرار لأنها جاذبة للفيروس أكثر، مفيدة بأنه يتم استخدامها فى حالة الدخول للسوبر ماركت فقط والتخلص منها بطريقة آمنة فورًا بعد استخدامها ولا يجب ارتداؤها طوال الوقت.
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