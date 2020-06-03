مدير مكافحة العدوى: جلد الإنسان غير ناقل لفيروس كورونا..فيديو

قال الدكتور إيهاب محمود، مدير عام الإدارة العامة ل مكافحة العدوى ، إن جلد الإنسان غير ناقل للمرض، ولكن تنتقل العدوى من خلال لمس الملابس أو الأسطح الملوثة ، وبعد ذلك وضع اليدين وملامستها للوجه او الفم، لافتًا إلى أنه يجب عند شراء الملابس الابتعاد عن شمها او ملامسة الوجه بعد ملامسة الملابس.





وأضاف الدكتور إيهاب خلال حديثه ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أنه يجب غسل الملابس والمشتريات بالماء والصابون جيدًا قبل الاستخدام، مشيرًا إلى أنه يجب الحرص على استخدام الكحول فى الفترة المتواجد بها خارج المنزل لتطهير اليدين.





وتابع أنه يجب الحفاظ على غسل اليدين جيدًا طوال فترة التواجد خارج المنزل او تطهيرها بالكحول، مؤكدًا ان عملية شراء الملابس لاتنقل العدوى نهائيًا حتى لو كان من استخدمها مصابا ب فيروس كورونا





وأوضح أنه يجب تقليل التلامس باليدين مع أى أسطح او أى جلد ومنع السلامات بين المواطنين، بالرغم من أن أى تلامس باليدين لاينقل العدوى إلا بعد ملامسة اليدين للوجه والانف.





وحذر من استخدام ماكينات الصرف الآلى والأسانسير بدون تطهير اليدين بعدها، مضيفًا أنه يجب تطهير اليدين فورًا بعد استخدامها لأن هناك اشخاص يضعون يديهم على وجوهم بطريقة تلقائية.