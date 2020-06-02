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مدير مستشفى حميات الأقصر: وزارة الصحة تقدم لنا حصة من مستلزمات مكافحة العدوى..فيديو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 03:18 ص
محمد الرملى مدير
محمد الرملى مدير مستشفي الحميات بمحافظة الأقص
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محمود محسن
أكد الدكتور محمد الرملى مدير مستشفي الحميات بمحافظة الأقصر، أن هناك 50 أسطوانة أكسجين مجهزة بالمستشفي، إضافة إلى 15 جهاز "نيبوليزر" (جهاز يستخدم لإعطاء الدواء للناس في شكل رذاذ يستنشقونه عبر الرئتين).

وأضاف الرملي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كل يوم عبر فضائية on أن وزارة الصحة تقدم حصة خاصة بمستلزمات مكافحة العدوى للمستشفى في إطار الحصص المخصصة لمستشفيات الحميات.

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وتابع مدير مستشفي الحميات بمحافظة الأقصر، أن المستشفى خاص بالكشف، ويضم 50 سريرا، حيث تم نقل الحالات الإيجابية الحرجة على الفور إلى مستشفيات العزل.

وأشار الدكتور محمد الرملي إلى أنه "تم تطوير المستشفى وزيادة قدراتها منذ أزمة كورونا مما ساعدها على استيعاب معظم الأعداد المصابة.

وطالب مدير مستشفى الحميات بالأقصر وزارة الصحة إلى ضرورة بتوفير غرفة عناية مركزة بالحميات للحالات الطارئة.
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