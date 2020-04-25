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محافظات

وكيل الصحة يتفقد مستشفى حميات الأقصر

السبت 25/أبريل/2020 - 11:46 م
وكيل الصحة يتفقد
وكيل الصحة يتفقد مستشفى حميات الأقصر
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شمس يونس
نفذ الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، جولة اليوم السبت، تفقد خلالها مستشفى حميات الأقصر، ورافقه خلال الجولة الدكتور كيرلس طلعت نائب مدير المكتب الفني.
 
خلال الجولة، اطمأن وكيل الصحة علي الرعاية الطبية المقدمة للمرضى، وكذلك معمل التحاليل الخاص بفيروس كورونا المستجد.

وقدم الشكر للفريق الطبي المتواجد من أطباء وتمريض وفنيين. 

وفى السياق نفسه، أحال "عبد الجواد"، المشرف علي مستشفيات الحميات إلى التحقيق لعدم تفعيل جدول نوباتجيات الأخصائيين. 

يأتي ذلك في إطار التعليمات المستمرة من الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بالمتابعة المستمره لكافة المنشآت الصحية.
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