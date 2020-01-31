يقوى الصحة.. اعرف فوائد تناول الأرز البني للبشرة والجسم

يعد الأرز البني من الحبوب الكاملة وهو الأرز الأبيض قبل انتزاع قشرته ، ولأن الألياف مهمة جدًا للجسم وصحته فيجب أن يكون في النظام الغذائي اليومي، لذلك فإن الأرز البني أفضل بكثير من الأرز الأبيض .





ووفقًا لموقع "wikihow" إليكم أهم فوائد ا لأرز البنى على الصحة.





- يساعد في الوقاية من عسر الهضم، ومفيد للحوامل للوقاية من الإمساك.

- يساعد على تقوية العظام لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم.

- يساعد في تنظيم حركة التنفس أثناء الإصابة بنزلات البرد.

- يساعد في تقوية الأسنان ومنع إلتهابات اللثة لاحتوائه على الكالسيوم.





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- يساعد في نضارة البشرة لاحتوائه على نسبة عالية من الزنك.

- يخلصنا من حب الشباب.