اذا كنتي تودين تقديم اطباق مختلفة وشهية لأسرتك نقدم لكي طريقة عمل الدجاج بالكاري مع الأرز الأبيض





المقادير :

500 جرام صدور دجاج فيليه(مكعبات)

1 بصل مفروم ناعم

1 كوب حليب جوز الهند

2/1 كوب كريمة طبخ

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

1 كوب شوربة دجاج

3 فصوص ثوم مهروس

1 ملعقة صغيرة زنجبيل بودر

2/1 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة كاري

1 ملعقة صغيرة كسبرة جافة

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

1 ملعقة صغيرة كمون مطحون

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة كسبرة خضراء مفرومة









طريقة التحضير:

في وعاء عميق تبلي مكعبات الدجاج بكل أنواع البهارات المتاحة ثم توضع بالثلاجة لمدة ساعة حتى تتشرب من التتبيلة ثم في مقلاة سخني الزيت النباتي وشوحي البصل حتى يصفر، ثم أضيفي الثوم وقلبي لمدة دقيقة واحدة ثم اضيفي الدجاج المتبل للبصل وقلبي 10 دقائق ثم أضيفي شوربة الدجاج وحليب جوز الهند واتركي المقدار يغلي مع الدجاج 10 دقائق أخرى حتى ينضج ثم أضيفي كريمة الطبخ واتركي الدجاج على النار 5 دقائق أخرى ثم قدميه مع الأرز الأبيض وانثري الكسبرة الخضراء على الوجه