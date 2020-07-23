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مرأة

بـ 11 طريقة احمِ نفسك من أمراض القلب

الخميس 23/يوليه/2020 - 07:41 ص
انسى أمراض القلب
انسى أمراض القلب مع اتباع هذه النصائح
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أسماء عبد الحفيظ
زادت فى الآونة الأخيرة معاناة الكثير من أمراض القلب التي لم تفرق بين صغير وكبير، لذلك نقدم نصائح تحميك من أمراض القلب، وتقيك منها بالرغم من تقدم العمر. 
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كشف موقع "هيلثي لاين"، عن أهم النصائح للحماية من أمراض القلب، وهى عبارة عن العناصر الغذائية الصحية للقلب ما يلي:

أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك واللحوم الخالية من الدهون والمكسرات والحبوب والبقوليات
الفينول والتانينات ، الموجودة في الشاي والقهوة والنبيذ الأحمر (باعتدال)
يوجد فيتامين أ في معظم الخضروات الورقية
الألياف الغذائية الموجودة في الحبوب الكاملة والمكسرات والبقوليات ومعظم الفواكه والخضروات
فيتامين ج ، الموجود بشكل خاص في الحمضيات والخضروات الورقية وبراعم الفاصوليا
هي مجموعة متنوعة من المكملات الغذائية متوفرة للشراء فى الصيدلية ، بما في ذلك الفيتامينات ، أوميغا 3 ملاحق ، والألياف ملاحق .

6. الحصول على قسط كاف من النوم: يؤدي النقص المزمن في النوم إلى الضغط على الجسم كله ، بما في ذلك القلب. يجب أن يحصل معظم البالغين على ما بين 7 إلى 9 ساعات من النوم كل ليلة.

7. الحفاظ على وزن صحي للجسم: يزيد الوزن الزائد أيضًا من الضغط على الجسم والقلب.

8. تقليل أو تحديد مصادر الإجهاد الكبير على المدى الطويل: الإجهاد الناجم عن العمل ، أو رعاية شخص محبوب ، أو الأعباء المالية كلها تؤدي إلى عمل القلب وبقية الجسم بشكل أكبر ، للحفاظ على إيقاع وتدفق طبيعيين.

9. اطلب المشورة أو الخدمات النفسية: التجارب المؤلمة والحزن وبعض حالات الصحة العقلية تشدد على الجسم ويمكن أن تؤثر على كيمياء الدماغ ، مما يجعل من الصعب على الناس التعامل مع الأنشطة اليومية والضغوط.

10. الخروج في الهواء الطلق: تظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يقضون المزيد من الوقت في الطبيعة ، حتى من خلال المشي لمسافات قصيرة في الغابة أو الحديقة ، يميلون إلى أن يكونوا أكثر سعادة وأقل إجهادًا من الأشخاص الذين لا يفعلون ذلك.

11. ممارسة تقنيات الاسترخاء: يمكن للأنشطة التي تزيد من الوعي الذاتي والذهن ، مثل التأمل والتصور الموجه ، أن تساعد في الحد من التوتر عند ممارستها. 
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