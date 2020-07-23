بـ 11 طريقة احمِ نفسك من أمراض القلب

زادت فى الآونة الأخيرة معاناة الكثير من أمراض القلب التي لم تفرق بين صغير وكبير، لذلك نقدم نصائح تحميك من أمراض القلب ، وتقيك منها بالرغم من تقدم العمر.

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كشف موقع "هيلثي لاين"، عن أهم النصائح للحماية من أمراض القلب ، وهى عبارة عن العناصر الغذائية الصحية للقلب ما يلي:





أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك واللحوم الخالية من الدهون والمكسرات والحبوب والبقوليات

الفينول والتانينات ، الموجودة في الشاي والقهوة والنبيذ الأحمر (باعتدال)

يوجد فيتامين أ في معظم الخضروات الورقية

الألياف الغذائية الموجودة في الحبوب الكاملة والمكسرات والبقوليات ومعظم الفواكه والخضروات

فيتامين ج ، الموجود بشكل خاص في الحمضيات والخضروات الورقية وبراعم الفاصوليا

هي مجموعة متنوعة من المكملات الغذائية متوفرة للشراء فى الصيدلية ، بما في ذلك الفيتامينات ، أوميغا 3 ملاحق ، والألياف ملاحق .





6. الحصول على قسط كاف من النوم: يؤدي النقص المزمن في النوم إلى الضغط على الجسم كله ، بما في ذلك القلب. يجب أن يحصل معظم البالغين على ما بين 7 إلى 9 ساعات من النوم كل ليلة.





7. الحفاظ على وزن صحي للجسم: يزيد الوزن الزائد أيضًا من الضغط على الجسم والقلب.





8. تقليل أو تحديد مصادر الإجهاد الكبير على المدى الطويل: الإجهاد الناجم عن العمل ، أو رعاية شخص محبوب ، أو الأعباء المالية كلها تؤدي إلى عمل القلب وبقية الجسم بشكل أكبر ، للحفاظ على إيقاع وتدفق طبيعيين.





9. اطلب المشورة أو الخدمات النفسية: التجارب المؤلمة والحزن وبعض حالات الصحة العقلية تشدد على الجسم ويمكن أن تؤثر على كيمياء الدماغ ، مما يجعل من الصعب على الناس التعامل مع الأنشطة اليومية والضغوط.





10. الخروج في الهواء الطلق: تظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يقضون المزيد من الوقت في الطبيعة ، حتى من خلال المشي لمسافات قصيرة في الغابة أو الحديقة ، يميلون إلى أن يكونوا أكثر سعادة وأقل إجهادًا من الأشخاص الذين لا يفعلون ذلك.



