6 طرق تحميك من أمراض القلب.. تعرف عليها

تعديلات بسيطة يمكنك إدخالها إلى أسلوب حياتك تساعد فى الحفاظ على صحة القلب وضبط معدل ضربات القلب إليك أبرز تلك التغيرات يقدمها موقع بولد سكاى الهندى

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الأطعمه الغنية بالأحماض الدهنية أوميجا 3

تناول الأطعمه الغنية بالأحماض الدهنية أوميجا 3 يساعد على خفض ضربات القلب في العديد من الدراسات بين الأشخاص الذين يعانون أو لا يعانون من أمراض مرتبطة بالقلب. إن استهلاك زيت السمك أو الأسماك الغذائية الغنية بالأحماض الدهنية يقلل بشكل كبير من معدل ضربات القلب



التنفس العميق



التنفس العميق يعزز وظائف القلب والأوعية الدموية ويساعد على ضبط معدل ضربات القلب في غضون أسبوع من الممارسة المنتظمة.







فقدان الوزن





ترتبط اللياقة البدنية الجيدة ارتباطًا مباشرًا بانخفاض الإصابة با مراض القلب معدل ضربات القلب الدهون الزائدة في الجسم تفرز الأديبوكينات الالتهابية التي تزيد من نشاط الجهاز العصبي وتتسبب في ارتفاع ضربات القلب .







خذ حمامًا دافئًا







للاسترخاء تتحدث دراسة عن العلاقة بين الاستحمام بالماء الساخن وأمراض القلب. أظهر أخذ حمام ساونا أو حمام دافئ خمس مرات على الأقل في الأسبوع انخفاضًا كبيرًا في معدل ضربات القلب







ابق رطبًا







نقص الماء قد يكون له بعض الآثار السلبية على صحة القلب. يمكن أن يزيد نقص الجفاف الحاد من خطر الإصابة بأمراض القلب في المستقبل عن طريق إضعاف وظائف الأوعية الدموية







خفض الكافيين







لما له من فائدة فى إدرار البول بسبب فقدان الماء في الجسم ، قد تنخفض الدورة الدموية وتتسبب في ضخ القلب أكثر





تناول حمية متوازنة





