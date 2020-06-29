قبل شهر من النوبة القلبية.. سيحذرك جسدك بهذه الإشارات





اقرأ أيضا

- التعب

التعب غير المعتاد هو أحد الأعراض الرئيسية التي تشير إلى نوبة قلبية وشيكة فيكون الأمر مرهقًا لأداء مهام بسيطة ، مثل صنع سرير أو الاستحمام.





- آلام البطن

آلام في البطن ، الغثيان الشعور بالانتفاخ ، أو اضطراب في المعدة هي من أكثر الأعراض شيوعًا وت آلام البطن قبل النوبة القلبية لها طبيعة عرضية ، وتهدأ ثم تعود لفترات قصيرة من الزمن. قد يؤدي التوتر البدني إلى تفاقم آلام المعدة.





- الأرق

يرتبط الأرق أيضًا بزيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية و تشمل الأعراض صعوبة بدء النوم ، وصعوبة الحفاظ على النوم ، والاستيقاظ في الصباح الباكر.





- ضيق التنفس

ضيق التنفس هو شعور قوي بعدم القدرة على التنفس بعمق وكأنك لا تستطيع الحصول على ما يكفي من الهواء والدوار وضيق التنفس.





- تساقط الشعر





- عدم انتظام ضربات القلب

دقات القلب غير المنتظمة تستمر لمدة 1-2 دقيقة. إذا لم تتلاشى ، فقد تشعر بالدوار والتعب الشديد. اتصل بالطبيب على الفور.





- العرق المفرط