يعرضك للحمى الروماتيزمية.. إهمال تنظيف الأسنان خطر على القلب.. شاهد





وأوضح استشاري أمراض القلب في برنامج استشارة على موقع صدى البلد، أن الميكروب السبحي هو ميكروب هوائي يعيش في منطقة الفم والأسنان والتجويف الأنفي، جيناته تتشابه مع جينات القلب، وإذا دخل للجسم ، يحدث ضعف لعضلة القلب وارتجاع في صمامات القلب .





وأشار إلى أن مناعة الجسم تبدأ في مهاجمة هذا الميكروب وبالتالي تهاجم القلب وتسبب سرعة الترسيب وألم في الصدر والمفاصل والقلب ، وزيادة النشاط الروماتيزمي ، لذا لابد من الاهتمام بنظافة الفم و الاسنان .





وأكد الدكتور حسام فوزي أن غسل الأسنان يقي القلب من أمراض الصمامات و الحمى الروماتيزمية، ويحمي العظام والكلى من الميكروبات .

أكد الدكتور حسام فوزي استشاري أمراض القلب والقسطرة ، أن هناك علاقة قوية بين الأسنان ونظافتها وبين أمراض القلب ، موضحًا أن تنظيف الأسنان بشكل يومي مستمر يحميك من نقل الميكروبات والجراثيم إلى الجسم وخاصة للقلب .