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استشارى أمراض القلب يكشف تفاصيل دراسة أمريكية أجريت على 90 ألف سيدة مصابة بكورونا

الأحد 28/يونيو/2020 - 05:02 ص
حامل
حامل
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور حازم وردة، استشارى أمراض القلب، إن هناك دراسة أمريكية أجريت على 90 ألف سيدة، منذ شهر يناير الماضى حتى 17 يونيو الجارى، من بينهم 8200 سيدة حامل.

ولفت "وردة " خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية،  إلى أن الدراسة أكدت أن الحوامل اللاتى دخلن المستشفيات أكثر 5 أضعاف من النساء المصابات بكورونا ولسن حوامل، 

وتابع:" الحوامل احتجن إلى عناية مركزة وأجهزة تنفس صناعى ضعف النساء المصابات ولسن حوامل".

وأضاف "وردة "، أن الدراسة لم تستطع تحديد السبب فى إصابة السيدات الحوامل بكورونا، 

وتابع:" يجب منع الحمل الآن فى ظل جائحة كورونا أو مواصلته ولكن على كل سيدة حامل أن تعلم أنها عرضة لدخول المستشفى 5 أضعاف غير الحامل".
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