أعراض تنذر بنوبات القلب.. اعرفي قائمة الأطعمة الأسوأ لقلبك

مراض القلب من أسباب الوفاة الرئيسية على مستوى العالم إليك أبرز أعراض النوبة القلبية قبل شهر من الإصابة، سيحذرك جسمك بإشارت تغفلها الكثير من النساء، بالإضافة إلى أطعمة تساعد على الحفاظ على صحة القلب وأخرى تعد الأسوء توقفى عن تناولها فورًا.

تعد أبرز أعراض النوبات القلبية التى يجب عدم إغفالها هى التعب غير المعتاد لأداء مهام بسيطة ، مثل صنع سرير أو الاستحمام.



ذلك بالإضافة إلى آلام البطن قبل ذلك بالإضافة إلى آلام البطن قبل النوبة القلبية والتى تهدأ ثم تعود لفترات قصيرة من الزمن.



وتعد أبرز أعراض الإصابة بالنوبات القلبية أيضا هى ضيق التنفس وتساقط الشعر وعدم انتظام ضربات القلب والتى تستمر لمدة 1-2 دقيقة.

يعد التعرق غير المعتاد أو المفرط هو علامة تحذير مبكر لنوبات القلبية. يعد التعرق غير المعتاد أو المفرط هو علامة تحذير مبكر لنوبات القلبية.





وتعد وفقا ل

موقع " webmd" مجموعة عادات تدملا القلب أبرزها التدخين والجلوس فترة طويلة وقلة الحركة لها والوزن الزائد، والذي يشكل عبئا كبيرا على القلب والجسم وتجاهل علامات الخطر مثل ضيق التنفس والم الصدر



