فوائد لا تتوقعها عن الأرز الأحمر

يبحث الناس عن طرق مختلفة ومثيرة للاهتمام للبقاء بصحة جيدة. وبدلًا من تناول الأدوية ، فإنهم يبحثون عن طرق طبيعية للحفاظ على مناعتهم. على هذا النحو يقومون بإجراء العديد من التغييرات الغذائية. إذا كنت أيضًا تتطلع إلى إجراء تبديل صحي ، فاختر الأرز الأحمر الآن. هنا ، نناقش بعض فوائده الصحية.





* في حين أن الأرز هو غذاء أساسي في أجزاء كثيرة من البلاد ، يفضل الأرز الأحمر على الأرز الأبيض العادي في العديد من الولايات. ويعتقد أنها نسخة صحية وغير مصقولة من الأرز الأبيض.









* في حين أن هناك العديد من أنواع الأرز بما في ذلك البني ، إلا أن الأرز الأحمر فريد بسبب لونه. يقال أن الأرز يحصل على لونه الأحمر من مركب يسمى الأنثوسيانين. يعتقد أن هذا المركب يحتوي على بعض مضادات الأكسدة التي يمكن أن توفر فوائد أكبر من تلك الموجودة في الأرز البني.





* بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للفلافونويد الموجود في الأرز الأحمر أن يحارب الجذور الحرة ويعطي الجسم دفعة صحية مطلوبة بشدة. يمكن أن يعزز أيضًا صحة الخلايا ويكافح الالتهاب والحساسية الأخرى في الجسم.





* بعض الناس يتجنبون الأرز ، خاصة إذا كانوا مصابين بمرض السكر ، أو عرضة لمرض السكري. يمكن لهؤلاء الأشخاص تضمين الأرز الأحمر في نظامهم الغذائي ، بعد استشارة أطبائهم. الأرز غني بالألياف ، ويعزز عملية الهضم والتمثيل الغذائي.





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كيفية تحضير الأرز الأحمر





يمكنك فقط التبديل من الأرز الأبيض إلى الأرز الأحمر ، وإعداده بنفس الطريقة بالضبط. يمكنك تقديم الأرز مع الخضار والكاري أو أي شيء آخر من اختيارك. في بعض الأحيان ، يستخدمه الناس أيضًا كبديل لأطباق مثل poha و pulao.





تمامًا مثل أي تغيير غذائي آخر ، يجب عليك استشارة أخصائي التغذية والطبيب أولًا ، قبل إجراء إضافات على نظامك الغذائي ، حيث قد يكونون قادرين على تحديد ما هو أفضل لصحتك ، وإرشادك بشكل أفضل.