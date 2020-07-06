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مرأة

تعرفي على أفضل أنواع الأرز لرفع المناعة ومحاربة السرطان

الإثنين 06/يوليه/2020 - 08:01 ص
جهاز المناعه
جهاز المناعه
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لمياء الياسين
فوائد عديدة لتناول الأرز البنى لكنه على الرغم من ذلك يتجاهل الكثيرين فائدة تناوله خاصة وأنه خالٍ من الجلوتين ، مما يجعله غذاءً مثاليًا للأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلوتين إليك أبرز فوائد تناوله يقدمها موقع بولد سكاى الهندي.

-جيد للأمهات المرضعات
وقد أظهرت الدراسات أن الأمهات المرضعات اللائي تناولن أرزًا بنيًا كان لديهن انخفاض في الاكتئاب والغضب والتعب ، مما أدى إلى انخفاض اضطرابات المزاج  بالإضافة إلى ذلك ، فإن تناول الأرز البني عزز أيضًا المناعة لدى الأمهات المرضعات.

-محاربة السرطان
أظهرت الدراسات أن  الأرز البني بتركيزات عالية من حمض جاما أمينوبوتيريك  يمكن أن توقف نمو خلايا سرطان الدم وتسبب موت الخلايا السرطانية  . أظهرت دراسة أخرى أن وجود الفينولات في الأرز البني لديه القدرة القوية على وقف نمو خلايا سرطان الثدي والقولون لدى البشر.

- يمنع أمراض الأعصاب
ثبت أن وجود حمض جاما-أمينوبوتيريك (GABA) في الأرز البني النابت له تأثيرات عصبية ضد الأمراض التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر ومرض باركنسون. 

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