تعرفي على أفضل أنواع الأرز لرفع المناعة ومحاربة السرطان

فوائد عديدة لتناول الأرز البنى لكنه على الرغم من ذلك يتجاهل الكثيرين فائدة تناوله خاصة وأنه خالٍ من الجلوتين ، مما يجعله غذاءً مثاليًا للأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلوتين إليك أبرز فوائد تناوله يقدمها موقع بولد سكاى الهندي.
-جيد للأمهات المرضعات
وقد أظهرت الدراسات أن الأمهات المرضعات اللائي تناولن أرزًا بنيًا كان لديهن انخفاض في الاكتئاب والغضب والتعب ، مما أدى إلى انخفاض اضطرابات المزاج بالإضافة إلى ذلك ، فإن تناول الأرز البني عزز أيضًا المناعة لدى الأمهات المرضعات.
أظهرت الدراسات أن الأرز البني بتركيزات عالية من حمض جاما أمينوبوتيريك يمكن أن توقف نمو خلايا سرطان الدم وتسبب موت الخلايا السرطانية . أظهرت دراسة أخرى أن وجود الفينولات في الأرز البني لديه القدرة القوية على وقف نمو خلايا سرطان الثدي والقولون لدى البشر.
- يمنع أمراض الأعصاب
ثبت أن وجود حمض جاما-أمينوبوتيريك (GABA) في الأرز البني النابت له تأثيرات عصبية ضد الأمراض التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر ومرض باركنسون.
-جيد للأمهات المرضعات
وقد أظهرت الدراسات أن الأمهات المرضعات اللائي تناولن أرزًا بنيًا كان لديهن انخفاض في الاكتئاب والغضب والتعب ، مما أدى إلى انخفاض اضطرابات المزاج بالإضافة إلى ذلك ، فإن تناول الأرز البني عزز أيضًا المناعة لدى الأمهات المرضعات.
أظهرت الدراسات أن الأرز البني بتركيزات عالية من حمض جاما أمينوبوتيريك يمكن أن توقف نمو خلايا سرطان الدم وتسبب موت الخلايا السرطانية . أظهرت دراسة أخرى أن وجود الفينولات في الأرز البني لديه القدرة القوية على وقف نمو خلايا سرطان الثدي والقولون لدى البشر.
- يمنع أمراض الأعصاب
ثبت أن وجود حمض جاما-أمينوبوتيريك (GABA) في الأرز البني النابت له تأثيرات عصبية ضد الأمراض التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر ومرض باركنسون.