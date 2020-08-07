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منوعات

كيف يؤدي تناول الأرز بكثرة إلى الوفاة؟

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 01:21 م
أرز
أرز
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أماني إبراهيم
في نتائج غريبة من نوعها، وجدت دراسة أن تناول الكثير من الأرز يزيد من خطر الوفاة بأمراض القلب، بسبب مادة طبيعية موجودة في هذا المحصول.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن ارتفاع نسبة مادة الزرنيخ الطبيعية الموجودة في المحصول يؤثر على الصحة العامة، ووجدت دراسة أن 25% من البريطانيين يستهلكون الأرز بكثرة، وهم معرضون بنسبة 6% لخطر الموت بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

وبحسب العلماء فإن مادة الزرنيخ تتجمع بشكل طبيعي في الأرز، وتم ربطها في أكثر من دراسة بأمراض مزمنة مثل أمراض السرطان والكبد والأمراض المتعلقة بالنظام الغذائي، والتي قد تؤدي بشكل أو آخر إلى الوفاة.

وتعتبر هذه النتائج بالنسبة إلى العديد من الشعوب التي تعتمد على تناول الأرز كعنصر أساسي في الوجبات الغذائية، ويعتمد على تناوله ملايين الأأشخاص في البلاد النامية، وتشير التقديرات إلى أن الزرنيخ الموجود في الأرز هو المسؤول عن أكثر من 50 ألف حالة وفاة مبكرة يمكن تجنبها سنويًا.   

يتواجد الزرنيخ بشكل طبيعي في التربة ويزداد في المواقع التي يتم استخدام مبيدات حشرية فيها، ويُزرع الأرز في ظل ظروف غمرتها المياه وهذا يسحب الزرنيخ من التربة إلى الماء، قبل أن تمتصه النباتات في النهاية.

درس الباحثون في جامعتي مانشستر وسالفورد استهلاك الأرز في إنجلترا وويلز وعلاقتها بانتشار أمراض القلب والأوعية الدموية الناتجة عن التعرض للزرنيخ، وقاموا بتعديل البيانات لحساب العوامل الأخرى المعروفة بأنها تساهم في أمراض القلب والأوعية الدموية ، مثل السمنة والتدخين والعمر.   

قال البروفيسور ديفيد بوليا من جامعة مانشستر ، المؤلف المشارك للدراسة: "تشير الدراسة إلى أن أعلى 25% من مستهلكي الأرز في إنجلترا وويلز قد يكونون أكثر عرضة لمخاطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية بسبب التعرض للزرنيخ غير العضوي".
كيف يؤدي تناول الأرز بكثرة إلى الوفاة؟
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