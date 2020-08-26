5 فوائد غير متوقعة للزنجبيل.. تقوية عضلة القلب أبرزها

والتخلص من الدهون غير المرغوب فيها.

في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري

، إلى أن

يحتوي على مكونات تساعد في تسريع عمليات الأيض، وتحسن عملية الهضم مما الجسم على التخلص من الوزن الزائد بشكل سريع، ومن أبرز فوائد الزنجبيل المطحون لخلاف خسارة الوزن، ما يلي:

ولفتت أبو الحجاج