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مرأة

5 فوائد غير متوقعة للزنجبيل.. تقوية عضلة القلب أبرزها

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:55 ص
صدى البلد
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آية التيجي
يحتوي الزنجبيل على العديد من الفوائد، وبمجرد معرفتك لهذه الفوائد لن تستغني عنه مطلقا في جميع أكلاتك ووصفاتك التي تقدميها لعائلتك، وذلك بخلاف أن الزنجبيل أحد المشروبات الشهيرة بفاعليتها في خسارة الوزن والتخلص من الدهون غير المرغوب فيها.

وقالت الدكتورة ولاء ابو الحجاج استشارى التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، إن الزنجبيل المطحون له من الفوائد ما لا يذكر أو يعد، والتي يعد نحت الجسم بشكل حاسم إحداها، وهو الأمر الذي يسعى له الكثير من الرجال والنساء.

ولفتت أبو الحجاج  في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، إلى أن الزنجبيل يحتوي على مكونات تساعد في تسريع عمليات الأيض، وتحسن عملية الهضم مما الجسم على التخلص من الوزن الزائد بشكل سريع، ومن أبرز فوائد الزنجبيل المطحون لخلاف خسارة الوزن، ما يلي:

1- يقضي على الغازات المعوية :
يساعد الزنجبيل على طرد الغازات المعوية ويمنع التقلصات الموجودة فى البطن.

2- تسكين آلام المعدة :
ويساعد الزنجبيل فى تسكين المغص، ويحسن عملية الهضم وعلاج الإمساك والإسهال.

3- تقوية عضلة القلب :
ويعمل الزنجبيل على توسيع الأوعية الدموية والشرايين، ويساعد بشكل كبير فى تقوية عضلة القلب ويقوى ضربات القلب.

4- علاج نزلات البرد والزكام :
ويعتبر الزنجبيل مضاد حيوي طبيعي ويفيد بشكل كبير فى علاج نزلات البرد والزكام وأيضا الانفلونزا، وخصوصا إذا ما تم تناوله مع ملعقة من العسل.

5- علاج التهابات المفاصل :
ويساهم الزنجبيل في علاج جميع أنواع الالتهابات، بالإضافة إلى انه له فعالية قوية جدا فى علاج التهابات المفاصل الروماتزمية.
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