علاج انتفاخ البطن.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزنجبيل الطازج

علاج انتفاخ البطن، يأتى ضمن الخطوات التى تخلصك من انتفاخ البطن والغازات، حيث يشعر بعض الناس بالقلق من ذلك فيمكن أن يصبح الغاز الزائد غير مريح أو مؤلمًا.



وفى حال إدخال بعض التغييرات البسيطة في نظامك الغذائي يمكنك التخفيف من انتفاخ البطن بالاعشاب لذلك نرصد لكم فى السطور التالية علاج انتفاخ البطن.



علاج انتفاخ البطن والغازات



1- الاعتماد على نظام غذائي صحى، من خلال استبدال الكربوهيدرات التي يصعب هضمها بالكربوهيدرات التي يسهل هضمها ، مثل البطاطس والأرز والموز.



2- الابتعاد عن الأطعمة التى تسبب لك انتفاخ البطن المفرط، أو تناولها بكميات أقل.



3- تقسيم الوجبات على خمسة وجبات صغيرة يوميا بدلًا من ثلاث وجبات أكبر، وذلك للمساعدة في عملية الهضم.



4- مضغ الطعام بشكل صحيح، مع تجنب القيام بأي شيء قد يزيد من كمية الهواء التي تبتلعها، فضلا عن تجنب مضغ العلكة أو التدخين.



5- ممارسه الرياضه فالتمارين الرياضية تساعد على تعزيز الهضم ويمكن أن تمنع انتفاخ البطن.



6- تجنب الأطعمة المعروفة والتى تسبب الغاز منها ( الفاصوليا، الخضروات وخاصة البروكلي والملفوف والبصل، الفاكهة، منتجات الألبان، المشروبات الغازية، ومشروبات الفاكهة)



7- شرب الماء قبل تناول الطعام بـ 30 دقيقة.



اسباب انتفاخات البطن والغاز



1- عدم تحمل اللاكتوز ، وهو عدم القدرة على هضم اللاكتوز ، وهو السكر الموجود في الحليب ومنتجات الألبان.



2- متلازمة القولون العصبي (IBS) .



3- سرطان القولون، فالغاز الزائد نادرًا ما يكون العرض الرئيسي لمرضى سرطان القولون.



4- اضطرابات الجهاز الهضمي العلوي، وتشمل القرحة الهضمية، مرض الجزر المعدي المريئي (GERD) ، أو التهاب المعدة.





علاج انتفاخ البطن بعد الاكل مباشرة



1- تعديل عادات الاكل من خلال مضغ الطعام جيدًا، وغمره باللعاب، ثم نقله إلى المعدة.



2- يجب عدم تناول الطعام قبل الشعور بالجوع، والتوقف عن الطعام حال الشعور بالشبع.



3- يجب تناول الطعام ببطء وبهدوء.



4- يجب تجنب شرب المشروبات أثناء تناول الطعام أو بعده مباشرة.



5-يجب تناول المشروبات والخضروات والفواكه على الأقل بعد ساعة ونصف من تناول الطعام الرئيسي.



6- تجنب الأطعمة الدهنية والمقلية ، والأطعمة الحامضة والحارة جدًا والمبردة ، والقهوة والكاكاو ، والشاي القوي، والمشروبات الغازية والحبوب المسطحة ، مثل الفول والعدس و الخضروات بما في ذلك الملفوف والبنجر الخام واللفت والثوم والبصل والفواكه مثل الخوخ.



7- ينصح بشرب كوب من الماء المغلي قبل الإفطار بثلاثين دقيقة.



8- ينصح بتناول المربى أو الزبدة والعسل مع الخبز المحمص دون استهلاك أي مشروبات فى وقت الإفطار.



9-إضافة بعض الأعشاب، مثل الشبت والبقدونس والريحان والنعناع، واستخدام الزنجبيل والزعتر والشمر واليانسون والكمون.



10- ينصح بتناول الكمون الأسود من أجل التخلص من انتفاخ البطن



علاج انتفاخ البطن للحامل



1- شرب الكثير من السوائل، فالماء هو أفضل علاج للانتفاخ، فضلا عن ضرورة شرب ثمانية إلى 10 أكواب 8 ماء كل يوم.



2- يجب أن يكون النشاط البدني والتمرين جزءًا من روتينك اليومي، فضلا عن ضرورة المشي اليومي أو ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل، حيث تساعد الرياضة على منع الإمساك وتسريع عملية الهضم.



3- التخلص من الأطعمة التى تسبب انتفاخ البطن مثل الملفوف، والقرنبيط، والقمح، والبطاطا.



4- بعض النساء يعانين من القولون العصبي أثناء الحمل، لذلك لابد من استشارة طبيب.



5- تناول الأطعمة الغنية بالألياف، حيث تعمل على تليين البراز، مثل الخوخ والتين والموز والخضراوات، وكذلك الحبوب الكاملة مثل الشوفان ووجبة الكتان كلها عوامل تحفيز جيدة للألياف يجب مراعاتها.



6- الابتعاد عن تناول أى أدوية مسهلة، حيث تسبب مضاعفات أثناء الحمل.



7- الابتعاد عن القلق والتوتر، حيث يزيدان كمية الهواء التي تبتلعها، مما قد يزيد من غشاء البطن العلوي، والنفخ، والتجشؤ، لذلك لابد من التخلص من أكبر قدر ممكن من الإجهاد في حياتك.



8- تجنب بعض المشروبات مثل المشروبات الغازية، أو مشروبات الطاقة، والمياه الفوارة، كما يمكن للسكريات المضافة أو المحليات الصناعية في العديد من المشروبات الغازية أن تساهم أيضًا في الغاز المعوي.



9- ارتداء ملابس مريحة، فالملابس الضيقة حول الخصر يمكن أن تضع ضغطًا إضافيًا على البطن، مما قد يزيد من تراكم الغاز، كما يمكن أن يساعد ارتداء ملابس فضفاضة للأم في المراحل اللاحقة من الحمل على تخفيف هذه المشكلة.



10- الابتعاد عن الأطعمة المقلية.



11- أكل الطعام ببطء ومضغه جيدا حتى لا تدخل كميات كبيرة من الهواء والتى تسبب انتفاخ البطن للحامل.





علاج انتفاخ البطن بالاعشاب



1- بذور الكروم تحتوي على مركب يسمى الثيمول الذي يفرز العصائر المعدية التي تساعد على الهضم ، وذلك من خلال تناول نصف ملعقة صغيرة من بذور القرم مع الماء مرة واحدة في اليوم.



2- شرب مياه الكمون حيث تعد واحدة من أفضل العلاجات المنزلية لمشكلة انتفاخ البطن و الغاز، حيث يحتوى الكمون على زيوت أساسية تحفز الغدد اللعابية مما يساعد على تحسين هضم الطعام ويمنع تكوين الغاز الزائد، فـ تناول ملعقة كبيرة من بذور الكمون وغليها في كوبين من الماء لمدة 10-15 دقيقة، يحسن من عملية الهضم.



3- تناول الهينج وهى عبارة عن توابل هندية، تستخدم من أجل التخلص من انتفاخ البطن من خلال خلط حوالي نصف ملعقة صغيرة من heeng بالماء الدافئ وشربه للحد من مشكلة الغاز، حيث يعمل هينج كمضاد للانتفاخات ويمنع نمو بكتيريا الأمعاء التي قد تنتج غازات زائدة في معدتك.



4- الزنجبيل الطازج، فمن خلال تناول ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازجمع عصير الليمون بعد وجبات الطعام سيتم التخلص من انتفاخ البطن والغازات.



5- عصير الليمون مع مسحوق الخبز، يمثل هذا الخليط علاج فعال وبسيط لتقليل الغاز الزائد وهو تحريك ملعقة صغيرة من عصير الليمون ونصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع كوب من الماء، مع شرب هذا الخليط بعد وجبات الطعام لأنه يساعد في تشكيل أكسيد الكربون الذي يسهل عملية الهضم.



علاج انتفاخ البطن القولون



1- الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالألياف، التي يمكن أن تسبب الغاز والتى تشمل الفاصوليا والبصل والقرنبيط وبراعم بروكسل والملفوف والقرنبيط والخرشوف والهليون والكمثرى والتفاح والخوخ والقمح الكامل والنخالة.



2- الحد من منتجات الألبان من نظامك الغذائي يمكن أن يقلل من انتفاخ البطن القولون، حيث يجب تناول منتجات الألبان الخالية من اللاكتوز أو تناول منتجات الحليب المضاف إليها اللاكتاز للمساعدة في الهضم.



3- الاعتماد على بدائل السكر.



4- الابتعاد عن الأطعمة المقلية أو الدهنية، حيث أن الدهون الغذائية تؤخر إزالة الغاز من الأمعاء، وزيادة الانتفاخ.



5- تجنب المشروبات الغازية أو التقليل منها.



6- الإكثار من شرب الماء، للمساعدة في منع الإمساك.



7- إذا كان السبب سوء الامتصاص فيجب تحديد المرض المحدد، حتى يتم تناول دواء وفقا لاستشارة الطبيب.





علاج انتفاخ البطن بالاعشاب



1- بذور الكروم تحتوي على مركب يسمى الثيمول الذي يفرز العصائر المعدية التي تساعد على الهضم ، وذلك من خلال تناول نصف ملعقة صغيرة من بذور القرم مع الماء مرة واحدة في اليوم.



2- شرب مياه الكمون حيث تعد واحدة من أفضل العلاجات المنزلية لمشكلة انتفاخ البطن و الغاز، حيث يحتوى الكمون على زيوت أساسية تحفز الغدد اللعابية مما يساعد على تحسين هضم الطعام ويمنع تكوين الغاز الزائد، فـ تناول ملعقة كبيرة من بذور الكمون وغليها في كوبين من الماء لمدة 10-15 دقيقة، يحسن من عملية الهضم.



3- تناول الهينج وهى عبارة عن توابل هندية، تستخدم من أجل التخلص من انتفاخ البطن من خلال خلط حوالي نصف ملعقة صغيرة من heeng بالماء الدافئ وشربه للحد من مشكلة الغاز، حيث يعمل هينج كمضاد للانتفاخات ويمنع نمو بكتيريا الأمعاء التي قد تنتج غازات زائدة في معدتك.



4- الزنجبيل الطازج، فمن خلال تناول ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازجمع عصير الليمون بعد وجبات الطعام سيتم التخلص من انتفاخ البطن والغازات.



5- عصير الليمون مع مسحوق الخبز، يمثل هذا الخليط علاج فعال وبسيط لتقليل الغاز الزائد وهو تحريك ملعقة صغيرة من عصير الليمون ونصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع كوب من الماء، مع شرب هذا الخليط بعد وجبات الطعام لأنه يساعد في تشكيل أكسيد الكربون الذي يسهل عملية الهضم.



مصدر المعلومات مواقع food.ndtv وeverydayhealth و healthline و oregonclinic .