علاج تقوية عضلة القلب وحماية من الأمراض

علاج تقوية عضلة القلب، يمكنك علاج أمراض القلب والوقاية منها عن طريق تقليل عوامل الخطر ، مثل الحفاظ على ضغط دم صحي ومستوى الكوليسترول ، وإدارة الإجهاد ، وتناول الطعام الصحي ، وممارسة الكثير من التمارين. يمكن أن تساعد الأعشاب والمكملات في الوقاية من أمراض القلب وتقوية عضلة القلب، عن طريق خفض ضغط الدم وتحسين التنفس ومساعدة قلبك على العمل بشكل أفضل.



علاج ضعف عضلة القلب بالأعشاب

لقرون ، استهلك الناس في جميع أنحاء العالم الشاي الأخضر لفوائده الصحية. وهذه دراسة مصدر موثوق ينظر في أحد مكوناته الرئيسية ، وهو مضاد الأكسدة epigallocatechin gallate (EGCG) ، لقدرته على حماية القلب. تظهر الدراسة فوائد كبيرة من استهلاك خمسة إلى ستة أكواب من الشاي الأخضر يوميًا. مستخلص الشاي الأخضر متاح أيضًا كمكمل في شكل كبسولات.

رمان

مثل الشاي الأخضر ، تم استهلاك عصير الرمان لعدة قرون ، مع الاعتقاد بأن فاكهة الياقوت الأحمر تعزز الصحة. العلماء المعاصرون يثبتون هذا الاعتقاد في هذادراسةمصدر موثوق. قد تساعد المواد الكيميائية المضادة للأكسدة القوية الموجودة في فاكهة وعصير الرمان في عكس تصلب الشرايين وخفض ضغط الدم.

المغنيسيوم والبوتاسيوم

تظهر إحدى الدراسات أن أخذ المغنيسيوم مصدر موثوق قد تقلل المكملات من ضغط الدم وأنها مفيدة لوظيفة القلب بشكل عام وأمراض القلب.

تظهر دراسة أخرى المدخول الغذائي من البوتاسيوم مصدر موثوق لتحسين وظائف القلب أيضًا من خلال المساعدة في تعويض ارتفاع ضغط الدم من نظام غذائي غني بالملح.

ربما قيل لك دائمًا أن كلوريد الصوديوم ، أو ملح الطعام ، ضار ، لكن استبدال أملاح المغنيسيوم والبوتاسيوم بملح الطعام يمكن أن يخفض ضغط الدم.



أسماء أدوية علاج ضعف عضلة القلب

مثبطات إيس

مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE) هي أدوية للقلب تعمل على توسيع أوعيتك الدموية لزيادة كمية الدم التي يضخها قلبك وخفض ضغط الدم.



حاصرات مستقبلات ضغط الدم الوعائي الثاني

تقلل أدوية القلب هذه بعض المواد الكيميائية التي تضيق الأوعية الدموية. يسمح ذلك للدم بالتدفق بسهولة أكبر عبر جسمك. تقلل هذه الأدوية أيضًا من المواد الكيميائية التي تسبب تراكم الملح والسوائل في الجسم.



مضاد لاضطراب النظم

تعالج هذه الأدوية نظم القلب غير الطبيعية الناتجة عن النشاط الكهربائي غير المنتظم لقلبك.





الأدوية المضادة للصفيحات

هي مجموعة من الأدوية القوية التي تمنع تكون جلطات الدم.





العلاج بالأسبرين

لأكثر من 100 عام ، استخدم الأسبرين كمسكن للآلام. منذ السبعينيات ، استخدم الأسبرين أيضًا للوقاية من أمراض القلب والسكتة الدماغية وإدارتها.

علاج بيتا بلوكير

حاصرات بيتا هي واحدة من أكثر فئات الأدوية الموصوفة على نطاق واسع لعلاج ارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم). هم العلاج الأساسي لفشل القلب الاحتقاني.

أدوية مانع قنوات الكالسيوم

تعمل على إرخاء الأوعية الدموية وتزيد من إمداد القلب بالدم والأكسجين. كما أنها تقلل من عبء عمل القلب.

أدوية تجلط الدم

يُطلق عليه أيضًا علاج التخثر ، وهو نوع من أدوية القلب يُعطى في المستشفى عبر الأوردة (عن طريق الوريد) لتفتيت جلطات الدم.

الديجوكسين

إذا كنت تعاني من أمراض القلب ، فهذا دواء يساعد القلب المصاب أو الضعيف على العمل بكفاءة أكبر.

مدرات البول

قد تسمى حبوب الماء. وتساعد جسمك على التخلص من الماء والملح غير الضروري عن طريق البول. وهذا يسهل على قلبك الضخ. كما أنه يساعد في التحكم في ضغط الدم.

النترات

هي الأدوية التي تعالج الذبحة الصدرية لدى الأشخاص المصابين بمرض الشريان التاجي. كما أنها تساعد في تخفيف آلام الصدر الناتجة عن انسداد الأوعية الدموية للقلب.

الوارفارين ومخففات الدم الأخرى

تساعد هذه الأدوية في منع تكون الجلطات. تُعالج مخففات الدم بعض أنواع أمراض القلب.

مشروبات لتقوية عضلة القلب

مشروبات تحتوي على فيتامين ب ١٢ وعليك، بتناول المزيد من الفواكه والخضروات والفاصوليا والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور. اعتمادًا على المدى الذي تريد أن تأخذه ، يمكنك تقليل المنتجات الحيوانية أو قطعها.

استشر اختصاصي تغذية للتأكد من حصولك على العناصر الغذائية التي تحتاجها. على سبيل المثال ، ستحتاج إلى تناول مكمل غذائي أو البحث عن الأطعمة المدعمة بفيتامين ب 12 إذا قطعت تمامًا عن المنتجات الحيوانية. ستحتاج أيضًا إلى التحقق مما إذا كنت تحصل على ما يكفي من الحديد والكالسيوم والزنك.

إذا قررت لمنتجات الألبان مبادلة للحليب الأرز والحليب الجوز، حليب الصويا، أو غيرها من البدائل ذات الأصل النباتي، والتحقق من التسمية لمعرفة مقدار الكالسيوم و فيتامين D الذي تحصل عليه.

للحصول على كمية كافية من البروتين بدون لحم ، يفضل تناول الفاصوليا أو العدس أو المكسرات أو البذور أو الكينوا أو التوفو.

ستظل بحاجة إلى الالتزام بإرشادات طبيبك حول الدهون والسعرات الحرارية والسكر والملح. من الممكن الحصول على الكثير منهم سواء كنت تأكل منتجات حيوانية أم لا.

ماذا يقوي عضلة القلب

قم بزيادة مستوى نشاطك تدريجيًا ، خاصة إذا كنت لا تمارس الرياضة بانتظام.

انتظر ما لا يقل عن ساعة ونصف بعد تناول الوجبة قبل ممارسة الرياضة.

عند شرب السوائل أثناء التمرين ، تذكر اتباع إرشادات تقييد السوائل الخاصة بك.

خذ وقتًا لتضمين فترة إحماء لمدة خمس دقائق ، بما في ذلك تمارين الإطالة ، قبل أي نشاط هوائي وقم بتضمين فترة تهدئة لمدة خمس إلى 10 دقائق بعد النشاط. يمكن القيام بتمارين الإطالة أثناء الوقوف أو الجلوس.

تمرن بوتيرة ثابتة. حافظ على وتيرة تسمح لك بالاستمرار في التحدث أثناء النشاط.

احتفظ بسجل للتمرين.

ابتعد عن التدخين

ابتعد عن تناول المسبك والدهون

ابتعد عن الانفعال



تمارين تقوية عضلة القلب

التمدد أو الإطالة البطيئة للعضلات. يساعد شد الذراعين والساقين قبل وبعد التمرين على تهيئة العضلات للنشاط ويساعد على منع الإصابة وشد العضلات . يزيد التمدد المنتظم أيضًا من نطاق حركتك ومرونتك.

القلب والأوعية الدموية أو الهوائية هو نشاط بدني ثابت باستخدام مجموعات العضلات الكبيرة. هذا النوع من ممارسة يقوي القلب و الرئتين ويحسن قدرة الجسم على استخدام الأكسجين. تمارين الأيروبيك لها أكبر فوائد لقلبك. بمرور الوقت ، يمكن أن تساعد التمارين الهوائية في تقليل معدل ضربات القلب وضغط الدم وتحسين التنفس (نظرًا لأن قلبك لن يعمل بجد أثناء التمرين).

تمارين التقوية هي انقباضات (شد) عضلية متكررة حتى تتعب العضلة. بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من قصور القلب ، لا ينصح بالعديد من تمارين التقوية. (انظر أدناه)

ما هي أمثلة على التمارين الهوائية؟

تشمل التمارين الهوائية: المشي ، والركض ، والقفز على الحبل ، وركوب الدراجات (الثابتة أو الخارجية) ، والتزلج الريفي على الثلج ، والتزلج ، والتجديف ، والتمارين الرياضية منخفضة التأثير أو التمارين الرياضية المائية.

كم مرة يجب أن أمارس الرياضة؟

بشكل عام ، لتحقيق أقصى قدر من الفوائد ، يجب أن تصل تدريجيًا إلى جلسة هوائية لمدة 20 إلى 30 دقيقة ، على الأقل ثلاث إلى أربع مرات في الأسبوع. في البداية ، ستساعدك ممارسة الرياضة كل يومين على بدء جدول التمارين الهوائية المنتظم. توصي جمعية القلب الأمريكية بالعمل حتى ممارسة الرياضة في معظم أيام الأسبوع. في حين أنه كلما زاد التمرين الذي يمكنك القيام به كان ذلك أفضل ، فإن أي قدر من التمارين يكون مفيدًا لصحتك.

هل تشفى عضلة القلب

نعم والعيش مع حياة بشكل صحى تتمثل فيما يلي، نصائح لحياة صحية.

عندما تكون مصابًا بمرض في القلب ، هناك أشياء صغيرة يمكنك القيام بها كل يوم لإحداث فرق كبير في صحتك.

الغذاء واللياقة البدنية أمران مهمان. من المهم أيضًا تقليل التوتر والإقلاع عن التدخين إذا كنت مدخنًا. وبالطبع ، تناول الأدوية الخاصة بك وواكب مواعيد طبيبك وإعادة تأهيل القلب.

أيضًا ، ابق على اتصال مع مزاجك. بالنسبة لكثير من الناس، والاكتئاب يأتي جنبا إلى جنب مع مرض القلب . إذا لاحظت أن هذا صحيح بالنسبة لك ، تحدث إلى طبيبك للحصول على العلاج.



التزم بالمسار

قد تشعر أنك تمر بالكثير من التغييرات دفعة واحدة. من الجيد الحصول على المساعدة من اختصاصيي التغذية والأطباء ومجموعات الدعم للحفاظ على التركيز.

بعض مفاتيح إجراء التغييرات هي:

ضع خطة قبل البدء.

ضع أهدافًا واقعية.

قم بإجراء تغيير واحد في كل مرة. على سبيل المثال ، الإقلاع عن التدخين قبل إصلاح نظامك الغذائي.

اكتب هدفك.

استعد للنكسات. حدثوا. ما يهم أكثر هو أنك تعود إلى المسار الصحيح.

كافئ نفسك على تقدمك. اختر علاجًا يبدو رائعًا ولكنه لا يقوض خطة لعبتك.

مواكبة أصدقائك وعائلتك. اتصالاتك الاجتماعية مفيدة لك.

مصدر المعلومات موقع WebMD

موقع هيلثي لاين

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2.تمارين لتقوية عضلة القلب

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