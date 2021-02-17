مجربة وسريعة .. 5 حيل تخلصك من سموم الجسم

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تناول الجينسينج







أن الجينسنج له تأثيرات مضادة للأكسدة وقد يساعد في الحماية من إصابة الكبد التي تسببها الفيروسات والسموم، بالإضافة إلى أنه قد يعزز تجديد خلايا الكبد بعد الجراحة.





الشاى الأخضر







الشاي الأخضر قد يساعد في علاج المصابين بأمراض الكبد وقد أكدت دراسة أن تناول مستخلص الشاي الأخضر يوميًا لمدة 90 يومًا يقلل بشكل كبير من علامات تلف الكبد ALT وa







الكركم



له خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة ومضادة للسرطان، مما يجعل هذه العشبة خيارًا شائعًا لمن يعانون من أمراض الكبد.





الثوم

مليئ بمضادات الأكسدة القوية والمركبات النباتية المضادة للالتهابات، مثل الأليسين والألين والتي قد تساعد في دعم صحة الكبد.