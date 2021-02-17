مجربة وسريعة .. 5 حيل تخلصك من سموم الجسم

لتنقية الكبد من السموم يلجأ العديد من الأفراد إلى العلاجات البديلة التى من الممكن أن تساعد فى محاربة ارتفاع إنزيمات الكبد إليك أبرز تلك العلاجات يقدمها موقع هيلث.
تناول الجينسينج
أن الجينسنج له تأثيرات مضادة للأكسدة وقد يساعد في الحماية من إصابة الكبد التي تسببها الفيروسات والسموم، بالإضافة إلى أنه قد يعزز تجديد خلايا الكبد بعد الجراحة.
الشاى الأخضر
الشاي الأخضر قد يساعد في علاج المصابين بأمراض الكبد وقد أكدت دراسة أن تناول مستخلص الشاي الأخضر يوميًا لمدة 90 يومًا يقلل بشكل كبير من علامات تلف الكبد ALT وa
الكركم
له خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة ومضادة للسرطان، مما يجعل هذه العشبة خيارًا شائعًا لمن يعانون من أمراض الكبد.
الثوم
مليئ بمضادات الأكسدة القوية والمركبات النباتية المضادة للالتهابات، مثل الأليسين والألين والتي قد تساعد في دعم صحة الكبد.
ارتبط تناول الثوم النيئ مرتين أو أكثر في الأسبوع بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 23٪، مقارنة باستهلاك الثوم النيئ أقل من مرتين في الأسبوع.