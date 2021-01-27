بالتخلص من الدهون السامة.. تعرف على أسرع علاج لارتفاع إنزيمات الكبد

يعد الصيام أسرع علاج لارتفاع إنزيمات الكبد؛ حيث انه من العوامل الهامة التي لها أثر كبير على صحة بعض المرضى، وخاصة مرضى الكبد فإن الصيام له تأثير إيجابي على وظائف خلايا الكبد.
و يمكن للصيام ان يكون له دورا فعالا في علاج لارتفاع إنزيمات الكبد، والحفاظ على نشاط ووظائف خلايا الكبد، حيث يؤدي الصيام إلى مد الكبد بالأحماض الدهنية الأمينية الأساسية، وتتكون لبنات البروتين، والدهون الفوسفاتية والكوليسترول وغيرها.
وبالنسبة للصيام فهو أسرع علاج لارتفاع إنزيمات الكبد، وذلك عن طريق بناء الخلايا الجديدة وتنظيف خلايا الكبد من الدهون التي تجمعت فيه بعد تناول الطعام، مما يؤدي إلى تنشيطها لتقوم بدورها، فتعادل كثيرًا من المواد السامة حتى تصبح غير فعالة ويتخلص منها الجسم.
ويعتبر الصيام عملًا إيجابيًا وحيويًا يزيد من كفاءة عمل الكبد والعضلات، ويخلّص الجسم من الشحوم، ويعمل على تنشيط التمثيل الغذائي للمخزون من الجليكوجين العضلي إلى جلوكوز، وتقديمه للأنسجة التي تعتمد عليه كالمخ والجهاز العصبي.
ويمكن لتناول بعض الأطعمة أيضا مع الصيام ان توفر أسرع علاج لارتفاع إنزيمات الكبد، مثل الأفوكادو، والتفاح، وعين الجمل، والبروكلي، والفاكهة الحمضية، الليمون والجنزبيل.