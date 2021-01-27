بالتخلص من الدهون السامة.. تعرف على أسرع علاج لارتفاع إنزيمات الكبد

الحفاظ على نشاط ووظائف خلايا الكبد، حيث يؤدي الصيام إلى مد الكبد بالأحماض الدهنية

وبالنسبة للصيام فهو

بناء الخلايا الجديدة وتنظيف خلايا الكبد من الدهون التي تجمعت فيه بعد تناول الطعام، مما يؤدي إلى تنشيطها لتقوم بدورها، فتعادل كثيرًا من المواد السامة حتى تصبح غير فعالة ويتخلص منها الجسم.