ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بالتخلص من الدهون السامة.. تعرف على أسرع علاج لارتفاع إنزيمات الكبد

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:36 ص
أسرع علاج لارتفاع
أسرع علاج لارتفاع إنزيمات الكبد
Advertisements
آية التيجي
يعد الصيام أسرع علاج لارتفاع إنزيمات الكبد؛ حيث انه من العوامل الهامة التي لها أثر كبير على صحة بعض المرضى، وخاصة مرضى الكبد فإن الصيام له تأثير إيجابي على وظائف خلايا الكبد.

و يمكن للصيام ان يكون له دورا فعالا في علاج لارتفاع إنزيمات الكبد، والحفاظ على نشاط ووظائف خلايا الكبد، حيث يؤدي الصيام إلى مد الكبد بالأحماض الدهنية الأمينية الأساسية، وتتكون لبنات البروتين، والدهون الفوسفاتية والكوليسترول وغيرها.

وبالنسبة للصيام فهو أسرع علاج لارتفاع إنزيمات الكبد، وذلك عن طريق بناء الخلايا الجديدة وتنظيف خلايا الكبد من الدهون التي تجمعت فيه بعد تناول الطعام، مما يؤدي إلى تنشيطها لتقوم بدورها، فتعادل كثيرًا من المواد السامة حتى تصبح غير فعالة ويتخلص منها الجسم.

ويعتبر الصيام  عملًا إيجابيًا وحيويًا يزيد من كفاءة عمل الكبد والعضلات، ويخلّص الجسم من الشحوم، ويعمل على تنشيط التمثيل الغذائي للمخزون من الجليكوجين العضلي إلى جلوكوز، وتقديمه للأنسجة التي تعتمد عليه كالمخ والجهاز العصبي.

ويمكن لتناول بعض الأطعمة أيضا مع الصيام ان توفر أسرع علاج لارتفاع إنزيمات الكبد، مثل الأفوكادو، والتفاح، وعين الجمل، والبروكلي، والفاكهة الحمضية، الليمون والجنزبيل.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

دراسة تكشف عن مشروب يطيل ويرطب الشعر

كيف تحول جسمك لماكينة حرق بحيل مجربة

علاج وظائف الكبد المرتفعة بالعسل والأعشاب

بـ 3 مشروبات.. علاج ارتفاع إنزيمات الكبد بالأعشاب

فوائد مذهلة لـ عصير الكركم.. أبرزها الوقاية من السرطان

هل ارتفاع إنزيمات الكبد خطير .. وهؤلاء المرضى أكثر عرضة له

ترشيحاتنا

طلاق أم بقاء.. مقربون من العائلة: ميلانيا لن تنفصل عن ترامب بشرط

بالتخلص من الدهون السامة.. تعرف على أسرع علاج لارتفاع إنزيمات الكبد

الإسماعيلي يكشف عن المرشحين الـ 3 للتوقيع مع الدراويش من الأهلي

بعد تعديل شرط السن .. ننشر القواعد التي وضعتها التعليم لـ الإعارة والندب للخارج

هل يجوز التصدق من مال زوجي دون علمه؟ .. الإفتاء تجيب

منع التعدي عليها وإعطاء ميراثها كاملاً.. تشريعات برلمانية أنصفت المرأة ودفنت معاناتها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الزيادات الأخيرة.. تعرف على أسعار لادا جرانتا| صور

ابتلع سكينا.. جراحة بمستشفى المنصورة الدولي لإنقاذ حياة مريض

سعر ومواصفات كيا سونيت 2021 KIA SONET في السعودية بعد طرحها رسميا.. صور