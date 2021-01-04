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مرأة

بـ 3 مشروبات.. علاج ارتفاع إنزيمات الكبد بالأعشاب

الإثنين 04/يناير/2021 - 08:51 م
علاج ارتفاع انزيمات
علاج ارتفاع انزيمات الكبد بالأعشاب
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آية التيجي
يمكن علاج ارتفاع انزيمات الكبد بالاعشاب والمشروبات الطبيعية، التي تعطي الجسم فوائد صحية، وتحسن من وظائف أعضاء الجسم ، وتمنحه الطاقة والنشاط.


ومن أكثر المشروبات افادة للجسم تلك التي تعمل على تخليص الجسم من السموم الناتجة عن العمليات الحيوية التي تتم بالجسم ، وبالتالي تعمل على تحسين ورفع كفاءة الكبد والكلى، وفيما يلي سنقوم بذكر طرق علاج ارتفاع انزيمات الكبد بالاعشاب، ومنها :

1- النعناع بالليمون :
اضيفي الى مشروب النعناع عصير الليمون، بحيث تكون كمية كل منهما نصف الكوب ، فهو من أفضل المشروبات على الإطلاق لتخليص الجسم من السموم وتحسين أداء الكلى وعلاج ارتفاع انزيمات الكبد بالاعشاب.

2- الزنجبيل بالليمون :
قوم بإعداد كوب من مشروب الزنجبيل ويتم إضافة عصير ليمونة ثم يُحلى بعسل النحل ، فهذا المشروب تناوله يطرد السموم المتراكمة بالجسم ويحسن من عمل الكبد والكلى ويخلصها من السموم المتراكمة فيهما.

3- الفواكه الحمضية :
ويمكن علاج ارتفاع انزيمات الكبد بالاعشاب واستهلاك الفاكهة الحمضية التي تستطيع تخليص الجسم من السموم بفضل مضادات الأكسدة وڤيتامين C .

** المصدر: موقع  mayoclinic
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