بـ 3 مشروبات.. علاج ارتفاع إنزيمات الكبد بالأعشاب

يمكنالمشروبات الطبيعية، التي تعطي الجسم فوائد صحية، وتحسن من وظائف أعضاء الجسم ، وتمنحه الطاقة والنشاط.





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ومن أكثر المشروبات افادة للجسم تلك التي تعمل على تخليص الجسم من السموم الناتجة عن العمليات الحيوية التي تتم بالجسم ، وبالتالي تعمل على تحسين ورفع كفاءة الكبد والكلى، وفيما يلي سنقوم بذكر طرق علاج ارتفاع انزيمات الكبد بالاعشاب، ومنها :





1- النعناع بالليمون :

علاج ارتفاع انزيمات الكبد بالاعشاب. اضيفي الى مشروب النعناع عصير الليمون، بحيث تكون كمية كل منهما نصف الكوب ، فهو من أفضل المشروبات على الإطلاق لتخليص الجسم من السموم وتحسين أداء الكلى و





2- الزنجبيل بالليمون :

قوم بإعداد كوب من مشروب الزنجبيل ويتم إضافة عصير ليمونة ثم يُحلى بعسل النحل ، فهذا المشروب تناوله يطرد السموم المتراكمة بالجسم ويحسن من عمل الكبد والكلى ويخلصها من السموم المتراكمة فيهما.





3- الفواكه الحمضية :

تستطيع تخليص الجسم من السموم بفضل مضادات الأكسدة وڤيتامين C . ويمكن علاج ارتفاع انزيمات الكبد بالاعشاب واستهلاك الفاكهة الحمضية التي



