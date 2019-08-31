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دراسة: العقاقير قد تزيد من سوء وظائف الكبد لدى بعض المرضى

السبت 31/أغسطس/2019 - 10:18 ص
دراسة: العقاقير
دراسة: العقاقير قد تزيد من سوء وظائف الكبد لدى بعض المرضى
أ ش أ
حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من أن تناول عقاقير التهاب الكبد الوبائي يمكن أن يؤدي إلى حالات نادرة من مشاكل الكبد الوخيمة أو فشل الكبد لدى المرضى الذين يعانون بالفعل من اختلال كبدي متوسط إلى شديد.

وقد حددت الوكالة 63 حالة من تدهور وظائف الكبد بعضها أدى إلى فشل الكبد أو الوفاة بين المرضى الذين يتناولون هذه الأدوية..ورغم أن الأدوية آمنة وفعالة في المرضى الذين يعانون من ضعف الكبد أو معتدلة لا يمكن قول الشيء نفسه بالنسبة لأولئك الذين يعانون من ضعف الكبد من المعتدل إلى الحاد ، حسبما ذكرت إدارة الأغذية والدواء.

وقالت الدكتورة ديبرا بيرنكرانت، مديرة قسم المنتجات المضادة للفيروسات في إدارة الأغذية والأدوية بمركز تقييم وبحوث الأدوية "لا يزال فيروس التهاب الكبد الوبائي يمثل مشكلة كبيرة في مجال الصحة العامة ، لكن الخيارات العلاجية الفعالة ساعدت المرضى على تلقي علاجات علاجية مهمة".

وأضافت:" أن التهاب الكبد المزمن ، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل خطيرة في الكبد إذا ترك دون علاج..أدوية التهاب الكبد فيروس "سى" تقلل من كمية فيروس التهاب الكبد الوبائي في الجسم عن طريق منعه من التكاثر وعلاج المريض في الفيروس.

وينصح مقدمو الرعاية الصحية بمواصلة وصف عقاقير التهاب الكبد الوبائي "مافيريت" أو "زيباتييه" أو "فوسيفي" على النحو المشار إليه ، ولكن لا ينبغي عليهم إعطاء هذه الأدوية للمرضى الذين يعانون من علامات وأعراض تدهور وظائف الكبد ".

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