نصائح فعالة وسريعة للتحكم في ارتفاع الكوليسترول



ضرار ارتفاع الكوليسترول كثيرة ويمكن التحكم فيها وحماية نفسك من أضرار ارتفاع الكوليسترول، بمجموعة نصائج فعالة وسريعة تساعد على التحكم فيه وحماية قلبك، إليك أبرز تلك الحيل وفقا لموقع هيلث.









تعد أبرز أضرار ارتفاع الكوليسترول تورم البنكرياس وزيادة خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري بمقدار خمسة أضعاف ويضاعف ارتفاع نسبة الكوليسترول من خطر الإصابة بأمراض القلب وزيادة خطر السكتة الدماغية.







ويعد أفضل علاج مجرب يحميك من ارتفاع الكوليسترول مستخلص أوراق الخرشوف فيحتوي الخرشوف أيضًا على مركب يسمى سينارين، يُعتقد أنه يزيد إنتاج الصفراء في الكبد ويسرع من تدفق الصفراء من المرارة، وكلاهما قد يزيد من إفراز الكوليسترول.









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- تناول الخضراوات

إليك 3 خطوات بسيطة للحفاظ على انخفاض نسبة الكوليسترول.

توصي جمعية القلب الأمريكية باتباع نظام غذائي غني بهذه العناصر إلى جانب الحبوب الكاملة والمكسرات ومنتجات الألبان قليلة الدسم والدواجن والأسماك.



- تناول أوميجا 3 الدهنية







تعمل هذه الدهون الصحية على خفض مستويات الدهون الثلاثية. إذا كان لديك مستوى مرتفع من الدهون الثلاثية وانخفاض HDL أو مستوى LDL مرتفع ، فمن المرجح أن تتراكم الدهون في الشرايين.





= تناول المزيد من الألياف

تحتوي الأطعمة مثل الفول والعدس والشوفان وحتى التفاح على هذا المكون الصحي وهي رائعة للتحكم في نسبة الكوليسترول والسكر في الدم أيضًا وحمايتم من أضرار الكوليسترول.

