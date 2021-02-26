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تعليم

التعليم العالى: الجامعات مستعدة لامتحانات الفصل الدراسى الأول.. ولا داعى للقلق

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:28 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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كريم ناصر - نهلة الشربينى
تبدأ الجامعات و المعاهد المصرية غدا السبت امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام 2020-2021 وسط إجراءات احترازية من كورونا ، كما تستعد الجامعات لاستئناف الدارسة بالفصل الدراسى الثانى . 


وقد أعلنت وزارة التعليم العالى أن الجامعات على أتم استعداد لتنفيذ الامتحانات، كما بعث  الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى رسالة طمأنة لأولياء الأمور والطلاب فيما يخص الوقاية من كورونا والعملية التعليمية تسير على قدم وساق حيث إن الهدف الأول هو الحرص على سلامة الطلاب.

و قد وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيتم مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية ‏الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا خلال فترة امتحانات طلاب الجامعات حيث سيتم مراعاة التباعد والتعقيم لجميع الطلاب.


‏وأضاف وزير التعليم العالي أنه لا داعي للقلق ‏حيث إن ‏الوزارة كانت قد ‏مرت بنفس الظروف في نهاية العام الدراسي الماضي ونجحت في إتمام الامتحانات والتقييمات على اكمل وجه لطلاب الجامعات مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي نجحت في حماية الطلاب من كورونا . 

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