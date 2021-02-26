التعليم العالى: الجامعات مستعدة لامتحانات الفصل الدراسى الأول.. ولا داعى للقلق

تبدأ الجامعات و المعاهد المصرية غدا السبت امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام 2020-2021 وسط إجراءات احترازية من كورونا ، كما تستعد الجامعات لاستئناف الدارسة بالفصل الدراسى الثانى .









وقد أعلنت وزارة التعليم العالى أن الجامعات على أتم استعداد لتنفيذ الامتحانات، كما بعث الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى رسالة طمأنة ل أولياء الأمور والطلاب فيما يخص الوقاية من كورونا والعملية التعليمية تسير على قدم وساق حيث إن الهدف الأول هو الحرص على سلامة الطلاب.





و قد وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيتم مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية ‏الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا خلال فترة امتحانات طلاب الجامعات حيث سيتم مراعاة التباعد والتعقيم لجميع الطلاب.









‏وأضاف وزير التعليم العالي أنه لا داعي للقلق ‏حيث إن ‏الوزارة كانت قد ‏مرت بنفس الظروف في نهاية العام الدراسي الماضي ونجحت في إتمام الامتحانات والتقييمات على اكمل وجه لطلاب الجامعات مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي نجحت في حماية الطلاب من كورونا .