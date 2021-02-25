اكتشاف 6 حالات كورونا بين طلاب جامعة عين شمس

قال الدكتور أحمد هنداوى مسؤول الرعاية الطبية بالمدن الجامعية بجامعة عين شمس، أنه تم اكتشاف 4 حالات كورونا بين الطلاب الوافدين بالإضافة إلى حالتين من الطلاب المصريين وتم نقلهم إلى المستشفى الجامعية.





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وأشار الدكتور أحمد هنداوى خلال تصريح لصدى البلد، إلي أنه سيتم علاج الطلاب بالمجان بالاضافة الى جميع الطلاب التى سيتم أكتشاف إصابتهم، مؤكدا إنه سيتم تسكين كل طالب بغرفة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.





وأكد الدكتور هنداوي إن جامعة عين شمس تقوم بخطوة غير مسبوقة من الجامعات المصرية، مشددا علي جميع الإجراءات الاحترازية.



