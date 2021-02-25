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تعليم

اكتشاف 6 حالات كورونا بين طلاب جامعة عين شمس

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:21 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقى
قال الدكتور أحمد هنداوى مسؤول الرعاية الطبية بالمدن الجامعية بجامعة عين شمس، أنه تم اكتشاف 4 حالات كورونا بين الطلاب الوافدين بالإضافة إلى حالتين من الطلاب المصريين وتم نقلهم إلى المستشفى الجامعية. 

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وأشار الدكتور أحمد هنداوى خلال تصريح لصدى البلد، إلي أنه سيتم علاج الطلاب بالمجان بالاضافة الى جميع الطلاب التى سيتم أكتشاف إصابتهم، مؤكدا إنه سيتم تسكين كل طالب بغرفة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية. 

وأكد الدكتور هنداوي إن جامعة عين شمس تقوم بخطوة غير مسبوقة من الجامعات المصرية، مشددا علي جميع الإجراءات الاحترازية.

وكان قد قام الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب ،  بجولة تفقدية للمدن الجامعية (طلبة وطالبات) بدأت بزياره المدينه الجامعية الرئيسية للطالبات بمصر الجديدة حيث تفقد المدينة بالكامل وغرفة العزل الطبى والمركز الطبى المجهز لإجراء الكشف الطبي على الطالبات وعمل المساحات الكاملة لفيروس كورونا، كما افتتح سيادته قاعه المؤتمرات الخاصة بالمدينة الجامعية طالبات.

وعقب ذلك تفقد فرع الأربع عمارات بمدينة نصر والمطعم الخاص بالفرع، ثم توجه لفرع العمارتين بمدينه نصر لتفقده، ثم توجه للمدينة الجامعية طلبة بالعباسية وقام بتفقدها بشكل كامل.

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يأتى ذلك للاطمئنان على توافر كافة الاستعدادات والتجهيزات وغرف العزل وكافة الخدمات الطبية واللوجستية تزامنا مع الاستعداد لعودة الطلاب للمدينة الجامعية لتأدية امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وخلال الجولة التفقدية أشاد الدكتور عبد الفتاح سعود بمستوى الخدمات المقدمة في قطاع المدن الجامعية، مثنيا على الجهود المبذولة والتميز الذي وصلت إليه.
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