مجلس جامعة بنها يكرم عميدي تجارة وزراعة .. صور

كرم مجلس جامعة بنها برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس الجامعة وبحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور مصطفى راشد العبادي عميد كلية التجارة وذلك تقديرًا لما بذله من جهد وعطاء طوال فترة عمادته للكلية .





وقدم الجيزاوى وأعضاء مجلس الجامعة الشكر للدكتور مصطفى العبادي على ما قدمه للجامعة وكلية التجارة خلال فترة توليه منصب عمادة الكلية.









وقدم مجلس الجامعة خلال الجلسة الشكر للدكتور محمود عراقى على ما قدمه للجامعة وكلية الزراعة بمشتهر خلال فترة توليه عمادة الكلية





من ناحية اخرى عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه، برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس الجامعة وحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.





واستعرض مجلس الجامعة آخر الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي من المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل والعمل على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات.





وأكد القائم بأعمال رئيس الجامعة على متابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات بصفة مستمرة حفاظا على سلامة الطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة.





وأشار "الجيزاوي" الى ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة الى تجهيز بوابات التعقيم الذاتي ومراعاة التباعد بين الطلاب داخل القاعات.





من جانبه قال الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه تم تجهيز لجان وقاعات الامتحانات مؤكدا إن إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة وتوفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب خاصة فى ظل الظروف الحالية لمواجهة جائحة كورونا.





واضاف " سمير" انه تم تقسيم الطلاب على 3 فترات في الكليات ذات الأعداد الكثيفة لتقليل الأعداد داخل اللجان مع التأكيد على تواجد جميع الأطقم الطبية في العيادات لمواجهة أي حالات طارئة خلال الامتحانات.

كما كرم مجلس الجامعة خلال جلسته أيضا الدكتور محمود مغربى عراقى عميد كلية الزراعة وذلك تقديرًا لجهوده المتميزة وما بذله من جهد وعطاء طوال فترة عمادته للكلية طوال السنوات الماضية .