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تعليم

مجلس جامعة بنها: نعمل على توفير بيئة آمنة ومناسبة للطلاب لأداء الامتحانات

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:24 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه، برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس الجامعة وحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

واستعرض مجلس الجامعة آخر الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي من المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل والعمل على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات.

وأكد القائم بأعمال رئيس الجامعة على متابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات بصفة مستمرة حفاظا على سلامة الطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وأشار "الجيزاوي" الى ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة الى تجهيز بوابات التعقيم الذاتي ومراعاة التباعد بين الطلاب داخل القاعات.

من جانبه قال الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه تم تجهيز لجان وقاعات الامتحانات مؤكدا إن إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة وتوفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب خاصة فى ظل الظروف الحالية لمواجهة جائحة كورونا.

واضاف " سمير" انه تم تقسيم الطلاب على 3 فترات في الكليات ذات الأعداد الكثيفة لتقليل الأعداد داخل اللجان مع التأكيد على تواجد جميع الأطقم الطبية في العيادات لمواجهة أي حالات طارئة خلال الامتحانات.

وكانت كلية الطب البيطري جامعة بنها، قد نظمت قافلة بيطرية لقرية مشتهر مركز طوخ وذلك بالمستشفى التعليمي بالكلية وبمشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

أقيمت القافلة برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور جمال سوسة، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد غانم عميد كلية الطب البيطري  ووكلاء الكلية وتحت إشراف الدكتور محمد محفوظ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محسن عجاج  مدير المستشفى البيطري التعليمي بالكلية.

وأكد الدكتور محمد غانم عميد الكلية أن هذه القوافل تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للكلية، وبالتنسيق مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة حيث تم الكشف علي مختلف الحيوانات والطيور وتقديم العلاج للحالات البيطرية بالمجان.

من جانبه أكد الدكتور جمال سوسة، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن تنظيم الجامعة لهذه القوافل، وذلك في إطار الدور الذي تلعبه الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتقديم خدماتها المختلفة للمجتمع الذي تعمل فيه ، مشيرًا إلى أن نجاح هذه القوافل يؤكد الإقبال الكبير على الخدمات التي تقدمها جامعة بنها.
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