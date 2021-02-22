جامعة بنها توجه رسالة طمأنينة للطلاب قبل امتحانات التيرم الأول ..صور

أكد الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحسن سير امتحانات الفصل الدراسى الأول والحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.









جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور ناصر الجيزاوي لمناقشة استعدادات الجامعة للإمتحانات بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب والدكتور جمال سوسة المشرف علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية والدكتور عمرو الدخاخني مدير عام المستشفيات الجامعية.





كما شارك بالاجتماع الدكتور عبد القادر عبد الكريم منسق عام الجودة الإدارية والدكتور إبراهيم راجح مدير وحدة إدارة الأزمات والكوارث والدكتور شريف المهدي مدير عام الادارة الطبية وأيمن بيومى القائم بأعمال أمين عام الجامعة والأمناء المساعدين وممثل عن الأمن الإداري بالجامعة والمدن الجامعية.





وقال "الجيزاوي" إن الاجتماع ناقش آخر الاستعدادات الخاصة بامتحانات الترم الاول للكليات من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ووجود بوابات تعقيم أمام وبداخل كافة مقار الامتحانات.





وأكد الجيزاوي علي أهمية النظافة والشكل العام أمام وداخل الكليات والتهوية الجيدة داخل اللجان ، وتكليف أفراد الدفاع المدني بفحص وصيانة والتأكد من سلامة طفايات الحريق.





من جانبه أكد الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة وتوفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب خاصة فى ظل الظروف الحالية لمواجهة جائحة كورونا.





واشار "سمير" الى انه تم تقسيم الطلاب على 3 فترات في الكليات ذات الأعداد الكثيفة لتقليل الأعداد داخل اللجان مع التأكيد على تواجد جميع الأطقم الطبية فى العيادات لمواجهة أى حالات طارئة خلال الامتحانات.





من جهته قال الدكتور جمال سوسة المشرف علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة إنه سيتم تعقيم لجان الامتحانات بين الفترات مع تخصيص غرف عزل للحالات المرضية والحالات التي يتم الاشتباه بها وعمل متابعة يومية للخروج بتقرير يومي عن كافة الملاحظات والتعامل معها بسرعة.





واضاف الدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية أنه سيتم مشاركة الاتحادات الطلابية في متابعة الإجراءات الاحترازية بالجامعة في تقديم أي تساؤلات تدور بأذهان الطلبة والمشاكل التي تواجههم للقيادات الجامعية ليتم التعامل معها فورا.





واختتم الدكتور ناصر الجيزاوي الاجتماع بتوجيه رسالة طمأنينة للطلاب، مؤكدا حرص الجامعة علي تقديم خدمة تعليمية متميزة وذلك من خلال خلق بيئة آمنة ومناسبة للطلاب لأداء الامتحانات.