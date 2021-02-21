مجلس شئون التعليم بجامعة بنها يناقش استعدادات الكليات لامتحانات التيرم الأول

عقد مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة بنها اجتماعا برئاسة الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبحضور وكلاء الكليات لشئون التعليم ومدير التعليم الالكتروني بالجامعة ومدير MIS ومدير مركز القياس والتقويم ومنسق الأنشطة الطلابية بالجامعة.





وشدد نائب رئيس الجامعة، في الاجتماع، علي الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال انعقاد الامتحانات في الأسبوع المقبل من خلال مراعاة التباعد الاجتماعي ووضع المسافات الآمنة بين الطلاب وضع العلامات الاسترشادية للطلاب بالإضافة الي ضرورة مرور الطلاب من خلال بوابات التعقيم وتوافر الأدوية داخل العيادات الطبية وضرورة التنسيق مع قطاع الأزمات والكوارث بالكلية.





واشار سمير الى ان نتيجة امتحانات التيرم الاول ستكون علي MIS، مؤكدا على أهمية الالتزام بما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات بالجدول الزمني للترم الثاني واعلان خطة التعليم الهجين.





من ناحية اخري نظم مركز القياس والتقويم بجامعة بنها فعاليات مؤتمر تطوير آليات القياس والتقويم في عصر التحول الرقمي اون لاين عبر منصة مايكروسوفت تيمز.





وأقيم المؤتمر برعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور ناصر الجيزاوى، القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة، المشرف على قطاع شئون خدمة المجتمع والبيئة، والدكتورة عزة أحمد عبدالله، مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة ورئيس المؤتمر.





وشارك فى المؤتمر الدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس جامعة بنها الأسبق لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتورة سحر أمين مدير مركز القياس والتقويم بإدارة مشروعات التطوير بوزارة التعليم العالي ، والدكتور إيهاب سعد المدير التنفيذى لمشروع نظم القياس والتقويم ومقرر المؤتمر ، والدكتور محمود عبد الغفار مدير وحدة إدارة مشروعات التطوير بالجامعة ، والدكتورة فاطمة عبدالوهاب مدير التخطيط الإستراتيجى والدكتور هانى أبوالفتوح الأستاذ المساعد بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية بالاضافة الى بمشاركة 100 مشارك من أعضاء هيئة التدريس على مستوى الجامعات المصرية.





وأكد الدكتور ناصر الجيزاوى، القائم بأعمال رئيس الجامعة أن الجامعة تتبنى أهدافًا إستراتيجية لتحويل الجامعة إلى جامعة ذكية، ويأتي فى مقدمة هذه الأهداف توظيف المستحدثات التكنولوجية واستخدام آليات حديثة في عمليات القياس والتقويم لتحسين المنظومة التعليمية، والارتقاء بمستوى الخريج وفقا لمعايير الجودة القومية والعالمية واحتياجات سوق العمل، لافتا إلى أن الجامعة تعقد المؤتمر فى مجال تطوير نظم القياس والتقويم لمواكبة التحول الرقمي، والاستفادة من الخبرات والتجارب والأبحاث فى مجال تطوير نظم القياس والتقويم.