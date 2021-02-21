بعد نشر صدى البلد.. محافظ القليوبية يتفقد عمارات الملفات بكفر شكر

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية موقف تسريب مياه الصرف أسفل عدد من العمارات السكنية بالمياه بشارع طراد النيل بمدينة كفر شكر.





جاء ذلك بعد تقرير صدى البلد الذى نشره بعنوان " بعد معاناة سنوات .. إنهاء أزمة غرق عمارات الملفات بمياه الصرف الصحي في القليوبية" والذى رصد فيه مأساة الأهالي ومشكلة غرق العمارات فى مياه الصرف الصحى.







كما تفقد المحافظ مستشفى كفر شكر المركزى بعد تشغيلها واستقبال المرضي حيث وجه المحافظ بضرورة توفير كافة الأطقم الطبية في كافة التخصصات بالإضافة إلى التعاقد مع أطباء الباطنة العامة وجراحة المخ والأعصاب وعلى جانب اخر تجهيز غرف عناية مركزة لغير مرضي الكورونا للاستفادة من المستشفى بشكل كامل كما تفقد المحافظ أيضا أعمال تركيب عدد 41 ماكينة غسيل كلوي حيث وجه المحافظ بسرعه الانتهاء وبدء استقبال المرضى.



ووجه المحافظ بضرورة الاهتمام بالنظافة العامة للأرضيات والزجاج والأسطح والتطهير والتعقيم المستمر وحسن معاملة واستقبال جموع المرضى، وتقديم كافة الخدمات والرعاية الصحية والطبية اللازمة لهم.



وتجدر الإشارة إلى أن مستشفى كفر شكر المركزي تعد من ضمن مبادرة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروع القومي لإحلال وتجديد عدد 31 مستشفى على مستوى الجمهورية، حيث يوجد بمحافظة القليوبية خمسة مستشفيات تبلغ تكلفتها 1.1 مليار جنيه والتى تشمل مستشفيات كفر شكر المركزي و قها المركزي والخانكة المركزي والقناطر الخيرية المركزي و طوخ المركزي.



وقال المحافظ إن المشكلة عانى منها الأهالى منذ عام 2008 مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة من مهندسي المحافظة و الإسكان و الوحدة المحلية وشركة مياه الشرب وإدارة الري وبالتنسيق مع مركز بحوث الإسكان ومجلس المدينة وقد تم الانتهاء من أعمال الصيانة والقضاء على تسرب المياه وذلك بتكلفة بلغت 86 ألف جنيه وقد نتج عن ذلك بدء استغلال المحلات المقامة بالطابق الأرضي كأصول غير مستغلة والمساهمة فى توفير فرص عمل للشباب وتحقيق عائد مادى يستفيد منه أبناء المحافظة.