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محافظات

بدء حملة مكافحة القوارض في قرى القليوبية .. صور

السبت 20/فبراير/2021 - 01:08 م
حملة مكافحة القوارض
حملة مكافحة القوارض
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إبراهيم الهوارى
أكد المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة القليوبية ان الحملة القومية لمكافحة القوارض للحفاظ على المحاصيل الزراعية قد بدات فى عدد من القرى.


وقال زايد ، إن الحملة بدأت بالجمعيات الزراعية في قرى سندنهور وفرسيس وكفر فرسيس وكفر الحصة التابعين لإدارة بنها بحضور جميع مفتشى القوارض بالمديرية للحفاظ على المحاصيل وخصوصا محصول القمح، كما تم متابعة حملة صيانة القمح بالقضاء على القوارض في قرى مركز قليوب وفى طوخ، وتم تنفيذ حملة للمرور على كافة الجمعيات الزراعية في القرى والمصارف والترع لمكافحة كل أنواع القوارض التي تؤثر على محصول القمح بإشراف مسؤولى مكافحة القوارض بالإدارة الزراعية والجمعيات.

من جانبه أكد اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية ، أنه يجري حاليا أعمال تطوير ورصف عدد من الطرق والشوارع الرئيسية بالمدينة وذلك لسيولة الحركة المرورية والعمل على راحة المواطنين.

وقال رفعت فى تصريح خاص لـ صدى البلد اليوم إنه جارى الانتهاء من رصف مدخل مدينة كفر شكر وأعمال تطوير شارع كفر منصور ورفع كفاءة الإنارة وازالة جميع تراكمات القمامة وأيضا متابعة إنشاء سلم لسكان عمارات الملفات واستكمال الأعمال بها وحل مشكلاتهم التى كانوا يعانون منها منذ سنوات. 

وأضاف رئيس المدينة ان الأجهزة المحلية بمجلس المدينة قامت بمتابعة استكمال تركيب أعمده الإنارة بمنطقة السوق الجديده بناحية الوحدة بقرية المنشأة الكبرى حيث تم متابعة اصلاح الكشافات المعطلة على جسر طراد النيل ورفع كفاءة الإنارة.

وأشار رفعت إلى أن جميع أجهزة المدينة تعمل بصفة مستمرة على صيانة وإصلاح كافة الخدمات والمرافق في شتى المجالات لراحة وخدمة المواطنين بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات لهم وإشاعة الرضا بينهم.
بدء حملة مكافحة القوارض في قرى القليوبية .. صور
بدء حملة مكافحة القوارض في قرى القليوبية .. صور
بدء حملة مكافحة القوارض في قرى القليوبية .. صور
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