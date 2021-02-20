استجابة لـ صدى البلد.. رئيس مدينة القناطر: إصلاح ماسورة مياه شارع أم كلثوم.. صور

قال اللواء محمد سالم رئيس مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية انه تم اصلاح كسر بماسورة بشارع أم كلثوم بعزبة فوزى وذلك فى استجابة سريعة لما نشره موقع صدى البلد بشأن شكوى سكان شارع "أم كلثوم", بعزبة "أحمد فوزي" التابعة لمدينة "القناطر الخيرية", من انتشار مياه الصرف الصحى ، ما بعرقل حركة السير و يتسبب فى انتشار الأمراض، ونقل العدوى والفيروسات خاصةً فى ظل انتشار فيروس كورونا.





وأكد رئيس مدينة القناطر الخيرية انه بفحص الشكوى تبين أن مصدر المياه كان كسر بماسورة مياه الشرب من حوالى ثلاثة أيام وتم الإصلاح وشفط المياه من الشارع واعادة حركة السير الى طبيعتها مرة اخرى.





وكانت حالة من الغضب قد سادت بين سكان شارع أم كلثوم فى عزبة أحمد فوزي التابعة لمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، حيث تحيطها مياه الصرف الصحى من كل جانب، وهو ما يتسبب فى انتشار الأمراض، ونقل العدوى والفيروسات خاصةً فى ظل انتشار فيروس كورونا.





وقال تامر صلاح من الأهالى فى رسالة بعث بها إلى خدمة "بين الناس"، بموقع "صدى البلد"، "نحن نموت بالبطيء، وتقدمنا بشكاوى كثيرة للمسئولين لإصلاح شبكة الصرف الصحى سواء الوحدة المحلية أو مجلس المدينة أو الصرف الصحى ولا حياة لمن تنادى، ووعدونا بحل المشكلة وكلها وعود كاذبة ولا أحد بيحل ولا أحد بيهتم، والناس بتمرض وكلهم أصبحوا مصابين بأمراض مزمنة ومعرضين للإصابة بالكورونا خاصة الأطفال وكبار السن".





وأضاف الأهالى : الشارع ملوثة بطفح المجاري، ويتسبب فى غرق وطفح الشارع وغرق البيوت مما ادى الاهالى الى تعليه الشوارع وهذا ليس حلا وإنما أصبحت عقبة لما قام به الأهالى من ردم بيوتهم وتعليتها، إضافة إلى تلوث المياه المستخدمة فى الشرب بسبب خلط مياه الصرف بمياه الشرب، وانتشار الروائح الكريهة وانتشار القوارض والحشرات، ارتفاع منسوب المياه السطحية وزيادة الرشح، تأثرت المنازل تأثرا بالغا بسبب الطفح المتكرر وانتشار البرك خلف البيوت.





وطالب الأهالى محافظ القليوبية بالتدخل شخصيا لإنقاذهم والحفاظ على حياتهم وحياة أبنائهم من الأمراض وتوفير حياة كريمة لهم، فهم أيضا مصريون ومواطنون من حقهم حياة كريمة خالية من مسببات الأمراض شأنهم شأن جميع المصريين.