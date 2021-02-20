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محافظات

رئيس مدينة كفر شكر: رصف الطرق وتغيير أعمدة الإنارة للارتقاء بالخدمات.. صور

السبت 20/فبراير/2021 - 12:15 م
أعمال التطوير
أعمال التطوير
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إبراهيم الهوارى
أكد اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، أنه يجرى حاليا أعمال تطوير ورصف عدد من الطرق والشوارع الرئيسية بالمدينة، وذلك لسيولة الحركة المرورية والعمل على راحة المواطنين.


وقال رفعت فى تصريح خاص لـ صدى البلد اليوم إنه جار الانتهاء من رصف مدخل مدينة كفر شكر وأعمال تطوير شارع كفر منصور ورفع كفاءة الإنارة وإزالة جميع تراكمات القمامة وأيضا متابعة إنشاء سلم لسكان عمارات الملفات واستكمال الأعمال بها وحل مشكلاتهم التى كانوا يعانون منها منذ سنوات. 

وأضاف رئيس المدينة أن الأجهزة المحلية بمجلس المدينة قامت بمتابعة استكمال تركيب أعمدة الإنارة بمنطقة السوق الجديدة بناحية الوحدة بقرية المنشأة الكبرى حيث تم متابعة إصلاح الكشافات المعطلة على جسر طراد النيل ورفع كفاءة الإنارة.

وأشار رفعت إلى أن أجهزة المدينة تعمل بصفة مستمرة على صيانة وإصلاح كل الخدمات والمرافق في شتى المجالات لراحة وخدمة المواطنين بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات لهم وإشاعة الرضا بينهم.

من جانبه أعلن اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية قيام الأجهزة التنفيذية بالحي بشن حملات موسعة للنظافة ورفع التراكمات بمختلف مناطق الحى.

وأكد علام أن الحملات شملت مناطق شارع التوحيد وأحمد عرابي، وغرب السكة الحديد، ومحيط مدارس السيدة عائشة، والمركز الطبى ومنشية عبدالمنعم رياض وعلي بسيوني وشارع ١٣٥ وشارع المطاحن.

وأشار رئيس الحي في تصريحات صحفية له إلى أن الحملات أسفرت عن رفع 220 طن قمامة مضيفا أن تلك الحملة تهدف للقضاء على جميع تراكمات القمامة والقضاء عليها للحفاظ على صحة المواطنين فى ظل الإجراءات التى اتخذتها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. 
رئيس مدينة كفر شكر: رصف الطرق وتغيير أعمدة الإنارة للارتقاء بالخدمات.. صور
رئيس مدينة كفر شكر: رصف الطرق وتغيير أعمدة الإنارة للارتقاء بالخدمات.. صور
رئيس مدينة كفر شكر: رصف الطرق وتغيير أعمدة الإنارة للارتقاء بالخدمات.. صور
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