رفع 220 طن قمامة فى حملات موسعة بشبرا الخيمة.. صور

أعلن اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية قيام الأجهزة التنفيذية بالحي بعدة حملات موسعة للنظافة ورفع التراكمات بمختلف مناطق الحى.









وقال علام ان الحملات شملت مناطق شارع التوحيد وأحمد عرابي، وغرب السكة الحديد، ومحيط مدارس السيدة عائشة، والمركز الطبى ومنشيه عبدالمنعم رياض وعلي بسيوني وشارع ١٣٥و شارع المطاحن.





وأشار رئيس الحي في تصريحات صحفية له إلى أن الحملات أسفرت عن رفع 220 طن قمامة مضيفا بأن تلك الحملة تهدف للقضاء على جميع تراكمات القمامة والقضاء عليها للحفاظ على صحة المواطنين فى ظل اجراءات مواجهة فيروس كورونا.





من جانبه إعتمد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية المخطط التفصيلي لـ 65 قرية بمدن بنها والقناطر الخيرية وشبين القناطر وقليوب وذلك بحضور اللواء هشام خشبة السكرتير العام والمهندسة منال زين العابدين مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.





وأكد محافظ القليوبية أن المخططات التفصيلية التي اعتمد تعديلها يبدأ العمل طبقا لها ابتداءا من يوم نشر التعديلات بالجريدة الرسمية وذلك تيسيرا على المواطنين في الحصول على التراخيص اللازمة للبناء فى هذه المدن والمراكز والقرى.





وأشار المحافظ إلى أن المخططات تساهم بشكل كبير فى إنهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية والسكانية مضيفا أن تلك التعديلات تمت من خلال الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات التفصيلية السابق صدورها، ليتوافق المخطط المعدل مع ما هو قائم على الطبيعة و حدود الملكيات والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون 119 لسنة 2008.





وأضاف المحافظ أن إنهاء تلك المخططات تأتي في إطار الحفاظ على الأراضي الزراعية من التعدي ومنع ظهور مناطق عشوائية جديدة، بالإضافة إلى توطين الخدمات العامة وتوفير المسكن الملائم وتحسين فرص المعيشة من خلال المشروعات التنموية المقترح تنفيذها مشيرا إلى أنه تم مراعاة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة لكي ينعموا بحياة كريمة ومنسقة خالية من التكدسات والعشوائيات، وفي إطار رؤية وخطة الدولة للتنمية المستدامة.