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محافظات

تحسن الطقس في القليوبية وأمطار خفيفة على بعض المناطق

الجمعة 19/فبراير/2021 - 02:41 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
شهدت محافظة القليوبية تحسن نسبي في الاحوال الجوية باستثناء أمطار خفيفة علي مناطق مختلفة دون اى تأثير يذكر على الحياة اليومية للمواطنين.


من ناحية أخري انتظمت الحالة المرورية على جميع الطرق والمحاور المرورية على مستوى المحافظة.

وكانت قرى ومدن محافظة القليوبية قد تأثرت بموجة الطقس السيئ وشدة الرياح التى تتعرض لها البلاد خلال اليومين الماضيين، حيث شهدت المحافظة سقوط عدد من الأشجار وأعمدة الإنارة فى بعض المناطق بمدن بنها وطوخ والخانكة، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائى بسبب انقطاع الأسلاك.

كما تأثرت أيضا حركة الأسواق والبيع والشراء بسبب عزوف المواطنين عن الخروج من منازلهم بسبب سقوط الأمطار، بالإضافة إلى سقوط لوحات الإعلانات على الطرق السريعة وسقوط باكيتين حديد، وعمود إنارة، من كوبري المظلات، التابع لحي غرب شبرا الخيمة في اتجاه المؤسسة.

وتسببت موجة الطقس السيئ أيضا فى سقوط جزء من حائط شقة بالطابق السابع بحي غرب شبرا الخيمة على إحدى البلكونات بذات العقار دون خسائر بشرية.

كما تسبب ماس كهربائي في عامود إنارة بقرية نوى بشبين القناطر في صعق ماشية، ما أدى إلى نفوقها في الحال أثناء سيرها بجوار العامود، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار.

من ناحية أخرى، واصل رؤساء المدن بمحافظة القليوبية أعمال شفط مياه الأمطار وتطهير بالوعات تصريف الأمطار فى عدد من مدن ومراكز وأحياء المحافظة، وذلك فى إطار استعدادات المحافظة لمواجهة الطقس السيئ وما يصاحبه من سقوط أمطار بمدن المحافظة.

وكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية استمرار حالة الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية وفقا لتوقعات هيئة الارصاد مشددا على انتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع ق والتنسيق مع جميع الشركات العاملة لتوفير معدات إضافية إذا استدعى الأمرمع إنعقاد غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات والشركات على مدار ٢٤ ساعة لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولا بأول.
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