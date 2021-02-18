ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

القليوبية بعد موجة طقس سيئ.. سقوط الأشجار وأعمدة الإنارة ولوحات الإعلانات.. انقطاع الكهرباء عن المحافظة.. وركود حركة البيع والشراء

الخميس 18/فبراير/2021 - 12:00 م
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم الهوارى
  • الطقس السيئ يترك آثاره على القليوبية
  • سقوط جزء من حائط شقة بالطابق السابع
  • المحافظة تدفع بأطقم الطوارئ وسيارات لكسح المياه


تأثرت قرى ومدن محافظة القليوبية بموجة الطقس السيئ وشدة الرياح التى تتعرض لها البلاد، حيث شهدت المحافظة سقوط عدد من الأشجار وأعمدة الإنارة فى بعض المناطق بمدن بنها وطوخ والخانكة، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائى بسبب انقطاع الأسلاك.




كما تأثرت اأضا حركة الأسواق والبيع والشراء بسبب عزوف المواطنين عن الخروج من منازلهم بسبب سقوط الأمطار، بالإضافة إلى سقوط لوحات الإعلانات على الطرق السريعة وسقوط باكيتين حديد، وعمود إنارة، من كوبري المظلات، التابع لحي غرب شبرا الخيمة في اتجاه المؤسسة.


وتسببت موجة الطقس السيئ أيضا فى سقوط جزء من حائط شقة بالطابق السابع بحي غرب شبرا الخيمة على إحدى البلكونات بذات العقار دون خسائر بشرية.


كما تسبب ماس كهربائي في عامود إنارة بقرية نوى بشبين القناطر في صعق ماشية، ما أدى إلى نفوقها في الحال أثناء سيرها بجوار العامود، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار.


من ناحية أخرى، واصل رؤساء المدن بمحافظة القليوبية أعمال شفط مياه الأمطار وتطهير بالوعات تصريف الأمطار فى عدد من مدن ومراكز وأحياء المحافظة، وذلك فى إطار استعدادات المحافظة لمواجهة الطقس السيئ وما يصاحبه من سقوط أمطار بمدن المحافظة.


وقام اللواء سامى علام، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، بمتابعة أعمال تصريف المياه فى غرف تصريف الأمطار على الطريق الزراعي السريع.


كما تابع أعمال تسليك البلاعات فى الشوارع الرئيسية بالحى فى الوقت الذى تواجد فيه عمال النظافة لرفع المخلفات حتى لا تؤدي إلى انسداد الغرف.


وفى طوخ، قامت أطقم الطوارئ وسيارات كسح المياه التابعة لمجلس المدينة برئاسة بسحب مياه الأمطار من أمام الأنفاق، فيما قام قسم النظافة بالمجلس برفع المخلفات وتنظيف فتحات تصريف المياه داخل نفق الشهيد محمد جمال الاكشر بمدينة طوخ مع استمرار غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمجلس بمتابعة الحالة العامة بالتعاون والتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.


وتابع اللواء هشام رفعت، رئيس مدينة كفر شكر، بالاشتراك مع فرع مياه الشرب والصرف الصحى، حملة لتطهير جميع غرف مياه الصرف لاحتمال سقوط أمطار غزيرة مرتقبة واستيعابها.


وقال رئيس المدينة إنه تم الاستعداد لسقوط أمطار غزيرة مرتقبة في الأيام المقبلة، حيث تم تطهير جميع غرف الصرف، فضلا عن تهذيب الأشجار لمنع سقوط أغصانها المواطنين وحمايتهم أضرار شدة الرياح والعواصف وإصلاح صيانة الأسلاك الكهربائية.
القليوبية بعد موجة طقس سيئ.. سقوط الأشجار وأعمدة الإنارة ولوحات الإعلانات.. انقطاع الكهرباء عن المحافظة.. وركود حركة البيع والشراء
القليوبية بعد موجة طقس سيئ.. سقوط الأشجار وأعمدة الإنارة ولوحات الإعلانات.. انقطاع الكهرباء عن المحافظة.. وركود حركة البيع والشراء
القليوبية بعد موجة طقس سيئ.. سقوط الأشجار وأعمدة الإنارة ولوحات الإعلانات.. انقطاع الكهرباء عن المحافظة.. وركود حركة البيع والشراء
القليوبية بعد موجة طقس سيئ.. سقوط الأشجار وأعمدة الإنارة ولوحات الإعلانات.. انقطاع الكهرباء عن المحافظة.. وركود حركة البيع والشراء
القليوبية بعد موجة طقس سيئ.. سقوط الأشجار وأعمدة الإنارة ولوحات الإعلانات.. انقطاع الكهرباء عن المحافظة.. وركود حركة البيع والشراء
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

استمرار الدفع بمعدات سحب مياه الأمطار وتطهير الأنفاق بمدن القليوبية.. صور

شاهد.. سقوط شجرة كبيرة بسبب شدة الرياح على كورنيش بنها

سقوط 14 شجرة يقطع كابلات الكهرباء ويغلق الطرق في القليوبية.. صور

عودة الحركة المرورية بكورنيش النيل ببنها بعد غلقه بسبب سقوط شجرة

بسبب الأمطار.. عمود إنارة يتسبب في صعق ماشية بشبين القناطر

سقوط حائط شقة من الطابق السابع في شبرا الخيمة بسبب الطقس السيئ

ترشيحاتنا

هجوم وانتقادات وسط تألق مذهل .. القصة كاملة لحرب التصريحات بين أحمد بلال ومصطفى محمد .. فيديو

كدا كتير.. أول تعليق من زوجة الشرنوبي على مشهد "بودة ومروة"

عبر بوابة مصر للاستكشاف.. إطلاق أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز

قرار جمهوري بالموافقة على تعديل اتفاقية منحة المساعدة بين مصر وأمريكا بشأن العلوم والتكنولوجيا

قطعة لحم متناهية الصغر تنهي حياة رجل في عشاء رومانسي

خريطة تساقط الأمطار.. الأرصاد: سنتعرض لمنخفض جوى آخر الأسبوع القادم.. فيديو

Advertisements

أقل سعر من شهرين .. الذهب يتراجع بشدة اليوم الخميس

خريطة تساقط الأمطار.. الأرصاد: سنتعرض لمنخفض جوى آخر الأسبوع القادم.. فيديو

إهدار مبالغ طائلة لتنفيذ مشروعات طرق وكباري غير مطابقة للمواصفات.. الحكومة ترد

مصرع 4 أشخاص وإصابة 46 آخرين في حادث تصادم أتوبيس بمقطورة نقل على طريق أسوان /أبو سمبل

علامات الشخص المحسود .. وهذه أدعية الوقاية

استخدمت 7 سكاكين.. سيدة تقطع رأس أمها وتطعنها 100 طعنة

أفضل طريقة لأداء الصلاة الفائتة لسنوات .. الإفتاء تكشف عنها

خلال ليلة قارسة البرودة .. مصرع أم وابنتها أثناء محاولة البحث عن مصدر دفء

وزير التعليم يعلن تفاصيل جديدة حول استكمال الدراسة ومواعيد الامتحانات

عبر بوابة مصر للاستكشاف.. إطلاق أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز

الدفاتر القديمة.. غضب أهلاوي عارم تجاه مدحت شلبي بسبب كهربا | ومحاميه: هيتحاسب بالقانون

ضربة لتل أبيب.. الاتحاد الأوروبي يسعي لإدراج الجيش الإسرائيلي على القائمة السوداء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من زكي لـ عمرو أديب.. مشاهير نجوا بأعجوبة من حوادث الرينج روفر في مصر | صور

أي بنت تقدر تجيب فستان بـ 2500 جنيه .. ياسمين صبري بين التريند والهجوم

مقارنة مفصلة بين رولزرويس جوست 2021 و2020 في السعودية | صور