القليوبية بعد موجة طقس سيئ.. سقوط الأشجار وأعمدة الإنارة ولوحات الإعلانات.. انقطاع الكهرباء عن المحافظة.. وركود حركة البيع والشراء

الطقس السيئ يترك آثاره على القليوبية

سقوط جزء من حائط شقة بالطابق السابع

المحافظة تدفع بأطقم الطوارئ وسيارات لكسح المياه









تأثرت قرى ومدن محافظة القليوبية بموجة الطقس السيئ وشدة الرياح التى تتعرض لها البلاد، حيث شهدت المحافظة سقوط عدد من الأشجار وأعمدة الإنارة فى بعض المناطق بمدن بنها وطوخ والخانكة، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائى بسبب انقطاع الأسلاك.

















كما تأثرت اأضا حركة الأسواق والبيع والشراء بسبب عزوف المواطنين عن الخروج من منازلهم بسبب سقوط الأمطار، بالإضافة إلى سقوط لوحات الإعلانات على الطرق السريعة وسقوط باكيتين حديد، وعمود إنارة، من كوبري المظلات، التابع لحي غرب شبرا الخيمة في اتجاه المؤسسة.









وتسببت موجة الطقس السيئ أيضا فى سقوط جزء من حائط شقة بالطابق السابع بحي غرب شبرا الخيمة على إحدى البلكونات بذات العقار دون خسائر بشرية.









كما تسبب ماس كهربائي في عامود إنارة بقرية نوى بشبين القناطر في صعق ماشية، ما أدى إلى نفوقها في الحال أثناء سيرها بجوار العامود، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار.









من ناحية أخرى، واصل رؤساء المدن بمحافظة القليوبية أعمال شفط مياه الأمطار وتطهير بالوعات تصريف الأمطار فى عدد من مدن ومراكز وأحياء المحافظة، وذلك فى إطار استعدادات المحافظة لمواجهة الطقس السيئ وما يصاحبه من سقوط أمطار بمدن المحافظة.









وقام اللواء سامى علام، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، بمتابعة أعمال تصريف المياه فى غرف تصريف الأمطار على الطريق الزراعي السريع.









كما تابع أعمال تسليك البلاعات فى الشوارع الرئيسية بالحى فى الوقت الذى تواجد فيه عمال النظافة لرفع المخلفات حتى لا تؤدي إلى انسداد الغرف.









وفى طوخ، قامت أطقم الطوارئ وسيارات كسح المياه التابعة لمجلس المدينة برئاسة بسحب مياه الأمطار من أمام الأنفاق، فيما قام قسم النظافة بالمجلس برفع المخلفات وتنظيف فتحات تصريف المياه داخل نفق الشهيد محمد جمال الاكشر بمدينة طوخ مع استمرار غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمجلس بمتابعة الحالة العامة بالتعاون والتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.









وتابع اللواء هشام رفعت، رئيس مدينة كفر شكر، بالاشتراك مع فرع مياه الشرب والصرف الصحى، حملة لتطهير جميع غرف مياه الصرف لاحتمال سقوط أمطار غزيرة مرتقبة واستيعابها.









وقال رئيس المدينة إنه تم الاستعداد لسقوط أمطار غزيرة مرتقبة في الأيام المقبلة، حيث تم تطهير جميع غرف الصرف، فضلا عن تهذيب الأشجار لمنع سقوط أغصانها المواطنين وحمايتهم أضرار شدة الرياح والعواصف وإصلاح صيانة الأسلاك الكهربائية.