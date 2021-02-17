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محافظات

شاهد.. سقوط شجرة كبيرة بسبب شدة الرياح على كورنيش بنها

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 03:32 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
تسبب الطقس السيئ وشدة الرياح في سقوط شجرة كبيرة على الطريق بمنطقة كورنيش النيل بمدينة بنها فى محافظة القليوبية دون خسائر بالأرواح أو الممتلكات أو السيارات.

وعلى الفور انتقل قوات الحماية المدنية ومجلس المدينة لرفع الشجرة واعادة الحركة المرورية الى طبيعتها بمدخل كوبرى كفر الجزار بمدينة بنها.

من ناحية أخرى شهدت محافظة القليوبية اليوم سقوط أمطار خفيفة على بعض الأنحاء بالمحافظة صاحبها نشاط كبير بحركة الرياح مع توقعات بزيادة سقوط الأمطار على مدن المحافظة وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد المصرية بسقوط الأمطار.

فييما تابع رؤساء المدن بمحافظة القليوبية أعمال تطهير بالوعات تصريف الأمطار فى عدد من مدن ومراكز وأحياء المحافظة وذلك فى إطار استعدادات المحافظة لمواجهة الطقس السيئ وما يصاحبه من سقوط أمطار بمدن المحافظة.

وقام اللواء سامى علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة بمتابعة أعمال تصريف المياه فى غرف تصريف الأمطار على الطريق الزراعي السريع.

كما تابع أعمال تسليك البلاعات فى الشوارع الرئيسية بالحى فى الوقت الذى تواجد فيه عمال النظافة لرفع المخلفات حتى لا تؤدي إلى إنسداد الغرف.

وفى طوخ قامت أطقم الطوارئ وسيارات كسح المياة التابعه لمجلس المدينة برئاسة بسحب مياه الأمطار من أمام الأنفاق فيما قام قسم النظافة بالمجلس برفع المخلفات وتنظيف فتحات تصريف المياه داخل نفق الشهيد محمد جمال الاكشر بمدينة طوخ مع استمرار غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمجلس بمتابعة الحالة العامة بالتعاون والتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

وتابع اللواء هشام رفعت رئيس مدينة كفر شكر بالإشتراك مع فرع مياه الشرب والصرف الصحى حملة لتطهير جميع غرف مياه الصرف لاحتمال سقوط أمطار غزيرة مرتقبة واستيعابها.

وقال رئيس المدينة إنه تم الاستعداد لسقوط أمطار غزيرة مرتقبة في الأيام المقبلة حيث تم تطهير كافة غرف الصرف فضلا عن تهذيب الأشجار لمنع سقوط أغصانها المواطنين وحمايتهم أضرار شدة الرياح والعواصف واصلاح صيانة الأسلاك الكهربائية.

فيما شهدت مدن محافظة القليوبية صباح اليوم الأربعاء لليوم الثاني علي التوالي سقوط أمطار خفيفة صاحبها نشاط بحركة الرياح مع توقعات بزيادة سقوط الأمطار على مدن المحافظة وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد المصرية بسقوط الأمطار.

وأجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة لتفقد شوارع حي شرق شبرا الخيمة وذلك لمتابعة انتظام الحركة المرورية ورفع حالة الاستعداد وتواجد المعدات اللازمة لشفط مياه الأمطار بالشوارع.

ووجه المحافظ بالتواجد علي مدار الساعة بالشوارع والاستعداد والجاهزية التامة لمواجهة سقوط الأمطار وشفطها من الشوارع أولا بأول ومراجعة صفايات المياه بالإنفاق وأسفل الكباري وبالمناطق المنخفضة وذلك فى اطار استعدادات محافظة القليوبية لمواجهة الطقس السيئ وما يصاحبه من سقوط أمطار بمدن المحافظة.
شاهد.. سقوط شجرة كبيرة بسبب شدة الرياح على كورنيش بنها
شاهد.. سقوط شجرة كبيرة بسبب شدة الرياح على كورنيش بنها
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