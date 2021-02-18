بعد معاناة سنوات .. إنهاء أزمة غرق عمارات الملفات بمياه الصرف الصحي في القليوبية .. شاهد

تراكم القمامة .. صرف صحى أسفل العمارات .. روائح كريهة .. كلها كانت عناوين حياة سكان عمارات الملفات بشارع طراد النيل بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية





الماساة عاشها اهالى المنطقة لسنوات طويلة ورغم شكواهم المتعددة من تراكم المياه أسفل العقارات ما تسبب في انتشار الحشرات وتراكم القمامة والروائح الكريهة مؤكدين أنهم ذاقوا الأمرين على حد وصفهم لإنهاء هذه المشكلة التى عانوا منها كثيرا.









ورغم كل هذه الظروف ظل المشكلة متراكمة سنوات طويلة دون ان يتدخل احد من المسئولين وأصبحت الشكاوى والردود حائرة بين مجلس المدينة والرى والصرف الصحى وظل الخوف من سقوط العمارات يطارد الاهالى فى كل لحظة.





قال اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر أن مشكلة عمارات الملفات وعددهم 7 عمارات كل عمارة بها 24 شقة كانت على رأس أولوياته منذ ان تولى المسئولية ، مشيرا الى مشكلة غرق العمارات بمياه الصرف الصحى كانت قائمة منذ سنوات طويلة وكانت تهدد بانهيار هذه العمارات.





وأضاف رفعت فى حديثه لـ " صدى البلد " انه تم تشكيل لجنة لبحث المشكلة وتحديد مصدر المياه المتراكمة أسفل العمارات حتى تبين ان مصدرها الصرف الصحى مما تسبب فى غرق عدد من العمارات.





واشار الى انه بدأت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة كفر شكر فى إجراءات القضاء على المشكلة غرق عدد من العمارات السكنية بالمياه مضيفا إنه تم البدء في أعمال إصلاح مشكلة وجود المياه أسفل العمارات.





وأوضح أنه تم إجراء أعمال الصيانة لشبكات الصرف الصحي ومياه الشرب للعمارات السكنية ، كما جرى تغيير خطوط المياه وخطوط الصرف المتهالكة بالإضافة إلى صب غرف الصرف لمنع أي تسرب للمياه منها، مؤكدا انه انه تم تجهيز مخازن العمارات وعددها 7 مخازن للبدء فى تطويرها واستغلالها بعد ان تم اهمالهم خلال السنوات الماضية.





وتابع رئيس المدينة إلى أنه يجري أيضا إنشاء خط صرف جديد، فضلا عن العمل على تغيير أعمدة الصرف ومياه الشرب أسفل العمارات وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.



