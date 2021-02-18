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محافظات

استقرار حالة الطقس وانتظام الحركة المرورية فى القليوبية.. صور

الخميس 18/فبراير/2021 - 12:55 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
شهدت محافظة اليوم اليوم الخميس استقرارا في الأحوال الجوية وسطوع الشمس على جميع قرى ومراكز المحافظة وذلك بعد تعرضها لمدة يومين لحالة من سوء الأحوال الجوية وسقوط الامطار.

وانتظمت الحالة المرورية على جميع الطرق والمحاور المرورية على مستوى المحافظة ، كما شهدت المصالح الحكومية والمديريات الخدمية انتظاما وحضورا للعاملين بها.

وكانت قرى ومدن محافظة القليوبية قد تأثرت بموجة الطقس السيئ وشدة الرياح التى تتعرض لها البلاد، حيث شهدت المحافظة سقوط عدد من الأشجار وأعمدة الإنارة فى بعض المناطق بمدن بنها وطوخ والخانكة، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائى بسبب انقطاع الأسلاك.

كما تأثرت أيضا حركة الأسواق والبيع والشراء بسبب عزوف المواطنين عن الخروج من منازلهم بسبب سقوط الأمطار، بالإضافة إلى سقوط لوحات الإعلانات على الطرق السريعة وسقوط باكيتين حديد، وعمود إنارة، من كوبري المظلات، التابع لحي غرب شبرا الخيمة في اتجاه المؤسسة.

وتسببت موجة الطقس السيئ أيضا فى سقوط جزء من حائط شقة بالطابق السابع بحي غرب شبرا الخيمة على إحدى البلكونات بذات العقار دون خسائر بشرية.

كما تسبب ماس كهربائي في عامود إنارة بقرية نوى بشبين القناطر في صعق ماشية، ما أدى إلى نفوقها في الحال أثناء سيرها بجوار العامود، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار.

من ناحية أخرى، واصل رؤساء المدن بمحافظة القليوبية أعمال شفط مياه الأمطار وتطهير بالوعات تصريف الأمطار فى عدد من مدن ومراكز وأحياء المحافظة، وذلك فى إطار استعدادات المحافظة لمواجهة الطقس السيئ وما يصاحبه من سقوط أمطار بمدن المحافظة.


وقام اللواء سامى علام، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، بمتابعة أعمال تصريف المياه فى غرف تصريف الأمطار على الطريق الزراعي السريع.
وفى طوخ، قامت أطقم الطوارئ وسيارات كسح المياه التابعة لمجلس المدينة برئاسة بسحب مياه الأمطار من أمام الأنفاق، .

فيما قام قسم النظافة بالمجلس برفع المخلفات وتنظيف فتحات تصريف المياه داخل نفق الشهيد محمد جمال الاكشر بمدينة طوخ مع استمرار غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمجلس بمتابعة الحالة العامة بالتعاون والتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

وتابع اللواء هشام رفعت، رئيس مدينة كفر شكر، بالاشتراك مع فرع مياه الشرب والصرف الصحى، حملة لتطهير جميع غرف مياه الصرف لاحتمال سقوط أمطار غزيرة مرتقبة واستيعابها.
استقرار حالة الطقس وانتظام الحركة المرورية فى القليوبية.. صور
استقرار حالة الطقس وانتظام الحركة المرورية فى القليوبية.. صور
استقرار حالة الطقس وانتظام الحركة المرورية فى القليوبية.. صور
استقرار حالة الطقس وانتظام الحركة المرورية فى القليوبية.. صور
استقرار حالة الطقس وانتظام الحركة المرورية فى القليوبية.. صور
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