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محافظات

ردا على ما نشره صدى البلد.. رئيس مدينة قها: طريق عزبة عمر نامق ضيق ولا يصلح للرصف

الخميس 18/فبراير/2021 - 03:45 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
فى استجابة سريعة لما نشره موقع صدى البلد، ردت المهندسة أمل فوزى رئيس مدينة قها، بشأن شكوى سكان عزبة عمر نامق التابعة مركز قها محافظة القليوبية، من تهالك الطرق.


وأشارت فوزى آلى أنه بالمعاينة للطريق تبين انه ضيق ولا يصلح لعمل المعدات عليه وفى حالة توسعه يتم وضعه فى خطة رصف اخرى.

وكان موقع صدى البلد، قد نشر شكوى سكان عزبة عمر نامق التابعة مركز قها بمحافظة القليوبية وسط معاناة الأهالي لعدم إدراج المسئولين شوارع العزبة ضمن خطط الرصف.

وقال المواطن نبيل الجوهرى، فى رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نعانى أشد المعاناة نحن سكان عزبة عمر النامق من تهالك الرصف فى الشوارع العزبة وعدم صلاحيته للسير عليه، مع العلم أن طريق العزبة يخدم أربع عزب و200 فدان زراعة، وهو ما يؤدى لكثير من الحوادث، خاصة لقائدي المركبات، ويؤدي إلى تدمير السيارات".

وأضاف: "على الرغم من معاناة الأهالي، إلا أن الطرق خارج حسابات المسئولين ورئيس المدينة"، مطالبًا برصف العزبة أو الوصول لحل بعدما استعانوا بكل المسئولين ولم تتم الاستجابة حتى الآن، لافتًا إلى أن المعاناة تزداد في فصل الشتاء بسبب تدهور البنية التحتية بسبب مياه الصرف الصحى التى تغرق  الشارع دائما ومياه الأمطار، ما يؤدى إلى عدم المقدرة على السير فى الشارع على الأقدام.

وناشد القارئ المسئولين بالمحافظة والجهات المختصة التدخل وتحديد ميزانية لرصف العزبة لتسهيل حركة الأهالى.

وكانت محافظة قد شهدت اليوم اليوم الخميس استقرارا في الأحوال الجوية وسطوع الشمس على جميع قرى ومراكز المحافظة وذلك بعد تعرضها لمدة يومين لحالة من سوء الأحوال الجوية وسقوط الامطار.

وانتظمت الحالة المرورية على جميع الطرق والمحاور المرورية على مستوى المحافظة ، كما شهدت المصالح الحكومية والمديريات الخدمية انتظاما وحضورا للعاملين بها.
ردا على ما نشره صدى البلد.. رئيس مدينة قها: طريق عزبة عمر نامق ضيق ولا يصلح للرصف
ردا على ما نشره صدى البلد.. رئيس مدينة قها: طريق عزبة عمر نامق ضيق ولا يصلح للرصف
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