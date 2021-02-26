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تعليم

تركيب 5 آلاف شاشة وأطباق استقبال بغرف مدن جامعة القاهرة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:45 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن مدن الجامعة تشهد حاليا المرحلة الثانية لاستكمال عمليات التطوير؛ والتي تشمل رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية، وتوفير شبكة إنترنت لاسلكي بمدينة الطلبة بمنطقة بين السرايات ومدينة الطالبات بالجيزة ومدينة الطالبات بالرعاية، وتركيب 2620 شاشة إضافية، إلى جانب 2150 شاشة تم تركيبها سابقًا مع استقبال المدن الجامعية للعائدين من الخارج الصيف الماضي، ليصل بذلك إجمالي عدد الشاشات بالغرف 4770 بالإضافة إلى تركيب ريسيفرات وأطباق استقبال القنوات الفضائية بكل الغرف للترفيه عن الطلاب في أوقات فراغهم. 

وفي الوقت نفسه، استقبلت المدن الجامعية هذا العام طلبات تسكين الطلاب المغتربين إلكترونيًا في إطار التحول الرقمي للجامعة، وتوفير وقت الطلاب ومجهودهم، وحفاظًا على سلامتهم في ظل الظروف الحالية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وتولي جامعة القاهرة برئاسة الدكتور الخشت، اهتمامًا كبيرًا بالمدن الجامعية وتعمل على تطويرها بشكل مستمر لتكون مكانًا ملائمًا للإعاشة والإقامة وممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة للطلاب المغتربين والوافدين؛ ليتمكنوا من مواصلة دراستهم في بيئة مناسبة تحفز على الإبداع.

وفي سبيل تحقيق ذلك، أطلق الدكتور محمد الخشت، منذ 3 سنوات، مشروعًا ضخمًا لتطوير قطاع المدن الجامعية على كافة المستويات وتحويلها إلى مدن جامعية ذكية في تطوير البنية الأساسية لها واستكمال عمليات التحول إلى جامعة من الجيل الثالث، حيث شملت المرحلة الأولى تجديد مدخل مدينة الطلبة بالجيزة، و تطوير النافورة، ومسجد المدينة، ودهانات الأبواب والأسوار الخارجية، ورصف طرقات المدينة، وتجديد واجهة قاعة المؤتمرات، ومركز الكمبيوتر، ومبنى المجلس العربي.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة بها 5 مدن طلابية هي: مدينة الطالبات بميدان الجيزة، ومدينة الرعاية للطالبات ببولاق، ومدينة سكن كلية التمريض، ومدينة الطلبة بمنطقة بين السرايات، ومدينة الطلبة بالشيخ زايد، وتتسع هذه المدن لنحو 14 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات والدول العربية والأجنبية، وظهرت هذه المدن بمظهر حضاري حاز إعجاب الجميع أثناء الاستقبال المشرف لأكثر من 3000 مصري من العائدين من الخارج أثناء فترة إقامتهم في المدن كفترة حجر صحي احتياطي.
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