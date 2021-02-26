وفاة ممرضة متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا في بني سويف

لفظت ممرضة بمديرية صحة بنى سويف، أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى التأمين الصحي بالمحافظة؛ متأثرة باصابتها بفيروس كورونا.

والممرضة المتوفاة، هي "منى جلال"، وكانت تعمل في وحدة "تل ناروز" التابعة لمديرية صحة بنى سويف ، داخل مستشفى التأمين الصحى.

ونعت نقابة تمريض بنى سويف بئاسة الدكتورة دعاء ثابت نقيب تمريض بنى سويف فى بيان لها، الممرضة، قائلة "بخالص العزاء والمواساة تنعى الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض المصرى و نقابه تمريض بنى سويف نقيبا ومجلسا وفاة المغفور لها الشهيدة باذن الله منى جلال الممرضة بوحدة تل ناروز متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا،

بعد رحلة عطاء وإخلاص في العمل، سائلين المولى- عز وجل- أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.