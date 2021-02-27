صحة المنيا: تحرير 134 محضرا وإعدام 328 كيلو أغذية غير صالحة للاستخدام الآدمي

شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية والمحال التجارية بجميع مراكز المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في إطار متابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





وأضاف المحافظ، أن تلك الإجراءات تأتي بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمنتجات الغذائية، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية لضمان وصول منتجات آمنة للمواطنين، في ضوء الاجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.





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من جانبه أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الإدارة العامة للطب الوقائي بالمديرية "إدارة مراقبة الأغذية" نفذت عددًا من الحملات التفتيشية فقد تم المرور على 213 منشأة غذائية، وأسفرت عن تحرير134 محضر للمخالفات المضبوطة، وضبط منشأتين غذائيتين، تعملان بدون ترخيص، وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق تلك المنشأت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة.





وقال الدكتور على قاسم مدير الادارة العامة للطب الوقائي، إنه تم إعدام 328 كيلو جرام أغذية مختلفة و310 لتر عصائر وألبان لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 429 عينة، وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.





في سياق متصل ناقش المحافظ اللواء أسامة القاضي خطة مديرية التربية والتعليم للاستعداد لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2020 - 2021، لكافة المراحل التعليمية المحددة، مشددًا على ضرورة الالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والحفاظ على مسافات التباعد بين الطلاب والتنسيق مع مديرية الصحة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والطب البيطري في تنفيذ الإجراءات الوقائية على أكمل وجه.





ووجه المحافظ، الشكر لهيئة الابنية التعليمية لانهاء كافة الاجراءات الخاصة بإدراج المدارس ضمن خطة المشروع القومي لتطوير الريف باجمالي ١١٧مدرسة تضم ١٧٠١فصل دراسي.





وأكد محافظ المنيا، على تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، لتنفيذ اعمال المشروع القومي لتطوير الريف المصري، مشيرًا الى انه تم حصر احتياجات التنمية الشاملة بالقرى المستهدفة، كما تم تشكيل لجان لمتابعة تنفيذ الأعمال بصفة دورية ومستمرة بالتنسيق مع الجهات المعنية.





واستعرض المحافظ، خلال الاجتماع عددا من الملفات التي تم مناقشتها خلال اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.





وقال محافظ المنيا، انه تم استقبال حوالي 162 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء، مؤكدا على استمرار المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة في استقبال وتلقي كافة طلبات التصالح لتقنين أوضاع المواطنين، مشيرًا الي أن انتهاء المهلة المحددة لاستلام طلبات التصالح نهاية مارس القادم.





من جانبه، قال محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، انه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية المختلفة بجميع مراكز المحافظة، مع تكليف لجان المتابعة للمرور المستمر على لجان أداء الامتحانات، كما تم التوجيه بتعقيم اللجان بصفة دورية ومستمرة وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.



