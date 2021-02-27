شاهد.. مرسيدس AMG S63e موديل 2022 باختبار الشتاء

تعمل شركة مرسيدس منذ فترة على تطوير سيارتها الهجينة AMG S63e الجديدة ، والتي ظهرت مؤخرا في أكثر من مكان ، تحت تمويهات كثيرة اثناء اختبارها .

وظهرت السيارة مرسيدس AMG S63e الجديدة ، مجددا أثناء خضوعها لعدد من اختبارات الشتاء وبتمويهات أقل من المعتاد ، لتكشف عن التغيرات الجزرية للاكصدامات .

كما تم التقاط العديد من الصور التجسسية للسيارة الهجينة AMG S63e اثناء اختبارها ، والتي أظهرت شبكة Panamericana الامامية مع شارة مرسيدس-بنز الكبيرة المثبتة في المنتصف.

كما يظهر الاكصدام الأمامي،أنه أكثر قوة من الفئة S القياسية، أما الاكصدام الخلفي فيظهر بمزيد من مشتقات السيارات الرياضية ، واختلافات كثيرة في الخطوط العريضة المرئية لناشر مركزي يربط بينهم.

وتأتى السيارة مرسيدس AMG S63e الجديدة ، بأقراص مكابح وكليبرات كبيرة الحجم، و منفذين لملء الخزان، يبدو ان أحدهما لإعادة الشحن الكهربائي حيث يتوقع أن تدعم S63e الشحن السريع للتيار المستمر بالإضافة إلى منفذ التيار المتردد القياسي.

كان الجيل السابق من S63 مزودًا بمحرك Biturbo V8، بقوة 608 حصان، ومن المتوقع أن يحتفظ S63e باستخدام محرك V8 لكنه سيضيف محركًا كهربائيًا لمزيد من الطاقة وتحسين الانبعاثات، الأرقام غير مؤكدة حتى الآن ولكن يُتوقع أن يكون الناتج ما بين 600-700 حصان، جنبًا إلى جنب مع الدفع الرباعي ووقت أقل من 4 ثوانٍ من 0-60 ميل في الساعة.

واكد خبراء السيارات انه من الممكن طرح فئة S تشمل تكنولوجيا أكثر تقدما، مع وجود تردد اسم S73e كثيرًا، ويبدو أن S63e دخلت مراحلها الأخيرة من الاختبار الشتوي.