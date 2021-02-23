تعرف على طلب أحفاد قبائل آل شيروكي الغريب من شركة جيب

تعتبر القبائل والشعوب القديمة التى عاشت على الارض من قبلنا ، هى ذكرى تحكى لنا كيف كانت الحضارة وقتها ، وسلالات هذه القابئل المتواجدة بيننا الان ، تفتخر بانتمائها لها ، وتريد ان تبقى ذكرى اجدادها دائما فى افضل حال .

ويحاول البعض تخليد ذكرى هولاء القبائل والشعوب ، ولكن من الممكن ان يضعوا اسمائهم على اشياء تقلل من قيمتهم ، وهذا ما حدث بالضبط لقبائل شيروكي ، والتى تعد واحدة من اكبر قبائل الهنود الحمر التى تعود جذورها لما قبل اكتشاف القاره الأمريكيه .

فقامت شركة جيب العالمية لصناعة السيارات الامريكية بتخليد اسم هذه القبيلة على طرازها الشهير جيب شروكى منذ 45 عام ، ولكن احفاد القبيلة لم يقبلو بذلك .

ففى عام 2013 ، تعرضت شركة صناعة السيارات الأمريكية ضغوطًا متزايدة للتخلي عن الاسم المميز لاحد أشهر ايقوناتها منذ طرح النسخة المحسنة من الجيل الرابع لجيب شيروكي بالولايات المتحده وحتى يومنا هذا ، من قبل احفاد القبيلة

وقال تشاك هوسكين جونيور، ممثل بقايا أمة الشيروكي بالولايات المتحده على اطلاق اسم القبيله التاريخية على سيارة : "أنا متأكد من حسن نية شركة جيب ، لكن لا يمكن تكريم أمة شيروكي بلصق اسمنا على جانب سيارة مهما كانت .

واضاف جونيور قائلا : " إن أفضل طريقة لتكريمنا هي التعرف على علينا وعلى حقنا في السياده ، ودورنا في هذا البلد، وتاريخنا، وثقافتنا، ولغتنا، وإجراء حوار هادف مع القبائل المعترف بها فيدراليًا حول الملاءمة الثقافية".

وقد ردت جيب بأن الأسماء على سياراتها كانت تهدف إلى التكريم والاحتفاء بقبائل الأمريكيين الأصليين، وأشارت إلى أن العلامة التجارية ملتزمة بحوار محترم ومفتوح للمضي قدمًا، وأفاد ممثلون من شركة صناعة السيارات الأمريكية انهم قد تواصلوا مع ممثل قبيلة الشيروكي هوسكين عبر الهاتف، لكن موقف القبيله لم يتغير.

يذكر أن قبيلة " الشيروكي " ترجع أصولها لواحدة من خمس قبائل للسكان الأصليين من الهنود الحمر، والتي استوطنت في جنوب شرق الولايات المتحدة وسميت بقبيلة شيروكي، بعد ان هاجرت في العصور الغابرة من منطقة البحيرات العظمى باتجاه الجنوب، وتم الاعتراف بهم فيدراليًا ويتخذون من ولاية اوكلاهوما مقرًا لهم ولوجودهم ومنصة للتعبير عن حقوقهم .

ووفقًا لإحصاء عام 2000 فى الولايات المتحده بلغ عدد أفراد أمة الشيروكي أكثر من 300 ألف شخص، وهي بذلك الأكبر من بين 563 قبيلة معترف بها فيدراليًا في الولايات المتحده ، كما توجد مدينة باسم شيروكي تتبع نورث كارولينا ، كما يوجد متحف قبائل الشيروكي بنورث كارولينا ايضا .