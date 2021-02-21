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سيارات

شاهد.. مزاد سيارات حوادث فاخرة في مصر

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:00 ص
سيارات حوادث
سيارات حوادث
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كريم عاطف
يتابع العشرات من المواطنين فاعليات المزادات التى تقام داخل مصر للسيارات، بل ويشاركوا فيها للحصول على سيارة بأفضل الأسعار.


وأعلنت مؤخرا شركة وثاق للتأمين التكافلي عن واحدة من مزادات السيارات الفاخرة التى تعرضت للحوادث فى مصر، وتضم بي ام دبليو 218 وفيات 500 وفولكس تيجوان وغيرها من الماركات العالمية.


وقالت شركة وثاق للتأمين التكافلي فى بيان إن المزاد العلنى الخاص بها لسيارات الحوادث، سيقام فى يوم الثلاثاء 20 مارس القادم، على باقة من سيارات الملاكي والفان السارية الترخيص في جلسة بيع، وسيتم البيع سيارة بسيارة للموديلات التي تبدأ من طرازات 2015 إلى 2020.


وأوضحت الشركة، خلال بيانها، أن المزاد الذى سيقام فى 3 مارس القادم، سيشمل العديد من الطرازات المختلفة جيدة الحالة من بينها: "فيات 500، فيات تيبو، تويوتا كورولا، ميتسوبيشي اكليبس كروس، ميتسوبيشي لانسر، فولكس فاجن تيجوان، بي ام دبليو 218i ، MG، نيسان صني، فورد فيوجن، فورد ترانزيت، سيتروين سي اليزيه، هيونداي النترا، لادا جرانتا، رينو لوجان، رينو داستر، بي واي دي F3.


وأضافت الشركة المنظمة للمزاد، أنه سيشمل لوط قطع غيار سيارات مستعملة، وسيعقد المزاد في مقر أحد النوادى الخاصة بمنطقة العجوزة.


ويبلغ سعر كراسة الشروط 100 جنيه، ويتم الحصول عليها من مخزن الشركة من الساعة 11 صباحا إلى 4 مساءً يوميًا عدا يوم الجمعة. 
شاهد.. مزاد سيارات حوادث فاخرة في مصر
شاهد.. مزاد سيارات حوادث فاخرة في مصر
شاهد.. مزاد سيارات حوادث فاخرة في مصر
شاهد.. مزاد سيارات حوادث فاخرة في مصر
شاهد.. مزاد سيارات حوادث فاخرة في مصر
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